Ara tatille birleşince 9 güne varan bayram tatilinin, turizmde hareketlilik yaratması bekleniyor. Rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 artığına dikkat çeken Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, ‘’Daha çok Antalya, Bodrum gibi Ege, Akdeniz, Kıbrıs’ta galalı oteller ile yakın bölge otelleri tercih ediliyor" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Ramazan Bayramı, okulların ara tatiliyle aynı haftaya denk geliyor. Bayram tatili 29 Mart cumartesi günü Arefe ile başlıyor, ara tatille birleşiyor ve 7 Nisan pazartesi günü okulların açılışına kadar sürüyor. 9 günlük tatilin hem ailelerle birlikte bayram coşkusunu yaşamak hem de yeni yerler, rotalar keşfetmek için bir fırsat olduğuna dikkat çeken turizm sektör yetkilileri, taleplerden memnun, son dakika fırsatlarıyla hareketliliğin artması bekleniyor.

Tatilsepeti Kurulu Başkanı Kaan Karayal, güneşin daha çok kendini gösterdiği bahar mevsimiyle birlikte yılın ilk uzun tatili olduğuna dikkat çekerek bayram tatiline olan talebi değerlendirdi: ‘’Talepler geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 artış gösterdi. Son dakika fırsatlarıyla bu oranın daha artmasını, turizmde hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle yurt içi ve Kıbrıs galalı otellerinde yüzde 50’ye varan indirimler görüyoruz, 2 çocuğa varan ücretsiz kampanyalar ailelerin ilgisini çekiyor. Ekonomik koşullar zor da olsa yoğun gündemden uzaklaşıp tatil yapmak için plan yapan ve çaba harcayan bir kitle var. Son dakika fırsatlarıyla karar veremeyen ve bütçe ayırmakta zorlananların da harekete geçmesini bekliyoruz.’’

Galalı oteller ilk tercih, yeni trend çocuklu aile turları

4 kişilik bir ailenin 3 gecelik tatil masrafının 30 bin liradan başladığını belirten Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, çocuklu aile turlarının yeni tatil konsepti olarak ortaya çıktığını ve talep gördüğünü kaydederek tercih edilen rotaları anlattı: ‘’Vizesi olmayanlar için Balkanlar, Dubai ve Mısır başta olmak üzere vizesiz yurtdışı turları yine talep görüyor. Avrupa şehir kültürüne odaklananlar için İtalya ilk sırada geliyor. Yurt içi turlarında ise özellikle Antalya, Bodrum, Sapanca, Kıbrıs olmak üzere kampanyalı galalı oteller tercih ediliyor. Aslında bütçeye ve talebe göre çeşitli tatil alternatifleri var. Tatilsepeti platformunda turizme bir yenilik olarak sunduğumuz çocuklu aile tur konsepti ise ailece yapılacak etkinlikleri tatille birleştiriyor. Bu çocuk kulüplerinin yer aldığı tesislerin aksine çocuğun kulübe bırakıldığı değil, çocukla bizzat zaman geçirildiği bir tatil konsepti. Doğanın ve tarihin iç içe olduğu çocuklu aile turlarına uzman eğitmenler ve özel olarak hazırlanan atölyeler eşlik ediyor. Çocuklarla birlikte hem eğlenip hem kaliteli zaman geçirmek isteyen ailelerin tercih etiği bu yeni tatil deneyiminde Ağva ve Sapanca gibi yakın destinasyonlar olduğu gibi, Kuşadası, Kapadokya gibi rotalar da yer alıyor.’’