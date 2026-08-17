Konya'da Karatay Belediyesi tarafından, yaz tatilinde çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla açık hava sinema gösterimleri düzenleniyor.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde 6-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştiriliyor.

Sinema gösterimleri, her cuma ve cumartesi akşamı saat 20.30'da düzenleniyor.

Açık hava sinema etkinlikleri; Adalet Parkı, Hoş Kubbe Millet Kütüphanesi, Olimpiyat Parkı ve Ulubatlı Hasan Parkı olmak üzere dört farklı noktada gerçekleştiriliyor. Çocukları sinemanın eğlenceli dünyasıyla buluşturacak etkinliklerde; Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, Nasrettin Hoca 2: Dinozorlar Çağı, Ekip Siberay: Güneş Fırtınası ve Tay 2 filmleri gösteriliyor.

Etkinliklere katılmak isteyenler başvurularını 'Yanıbaşımda Karatay' uygulaması üzerinden yapılabilecek. Her gösterim için 300 çocuğun kaydı alınırken film gösterimi sırasında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Karatay Belediyesi, düzenlediği açık hava sinema etkinlikleriyle çocukların yaz tatilini daha eğlenceli ve sosyal aktivitelerle değerlendirmelerine katkı sunmayı hedefliyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilecek gösterimlerle çocuklar, aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin keyfini yaşayacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen açık hava sinema etkinliklerine tüm vatandaşları davet etti.