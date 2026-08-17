Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı Ambarcılı-Mustafalı Mahallesi bağlantı yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yıllardır özlemle bekledikleri hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Gülyalı'da Ambarcılı- Mustafalı mahallesi bağlantısını sağlayan yaklaşık 1,5 km'lik güzergah asfalt konforuna kavuştu. Kestane Mahallesine de ulaşım kolaylığı sağlayan yolda tamamlanan çalışmalarla vatandaşların yıllardır süren özlemi giderildi.

'BÜYÜKŞEHİR SAYESİNDE YILLARIN ÇİLESİ BİTİRİLMİŞ OLDU'

Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren Gülyalı Ambarcılı Mahallesi Muhtarı Özcan Öztürk ve vatandaşlar Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Burası yıllardır toz içindeydi. Alt yapı çalışmaları yapılan yolda böyle bir hizmet yıllardır yapılmamıştı. Yaklaşık 20 yıldır burada eziyet çekiyorduk. Tozdan yol kenarındaki vatandaşlar kapılarında bir bardak çay dahi içemiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde yolumuz rahata kavuştu. Yılların çilesi bitirilmiş oldu. Başkanımız Hilmi Güler başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz.'