Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Eğlence Etkinliği, tarihi Germiyan Sokak'ta çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar oyun ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın tarihi sokaklarından Germiyan Sokak, çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikle şenlendi.

Kütahya Belediyesi tarafından çocukların yaz tatiline keyifli bir gün eklemek, aileleri sosyal yaşamın içinde buluşturmak ve çocuklara eğlenceli bir ortam sunmak amacıyla gerçekleştirilen Çocuk Eğlence Etkinliği, vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinlik kapsamında Germiyan Sokak, çocukların oyun ve eğlence alanına dönüştü. Çeşitli aktiviteler, oyun alanları ve sürprizlerin yer aldığı organizasyonda çocuklar doyasıya eğlenirken aileler de onların mutluluğuna ortak oldu.

ÇOCUKLAR YENİ ARKADAŞLIKLAR KURDU

Farklı yaş gruplarından çocukların bir araya geldiği etkinlikte oyunlar oynandı, yeni arkadaşlıklar kuruldu. Günlük yaşamın yoğunluğunun yerini çocukların kahkahaları ve oyunları alırken, sokak boyunca renkli görüntüler oluştu. Kütahya Belediyesi, çocukların kentin sosyal yaşamında daha aktif yer almasını sağlamak amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeyi hedefliyor.