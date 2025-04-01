İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; hayatın tüm zorluklarına yıllardır tek başına göğüs geren 80 yaşındaki Sabri Yıldırım’a elini uzatmıştı. Evinin tadilatı ve tüm gereksinimleri karşılanan Sabri Amca’nın sevinci; Başkan Yıldız ve eşi Gamze Hanım’ın bayram kahvaltısı buluşmasıyla ikiye katlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; hayatın tüm zorluklarına yıllardır tek başına göğüs geren 80 yaşındaki Sabri Yıldırım’a elini uzatmıştı. Evinin tadilatı ve tüm gereksinimleri karşılanan Sabri Amca’nın sevinci; Başkan Yıldız ve eşi Gamze Hanım’ın bayram kahvaltısı buluşmasıyla ikiye katlandı.

Verdiği sözü, bayram öncesinde gerçeğe dönüştürmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Onur Emrah Yıldız; “Sabri Amca’yı 20 gün önce ziyaret etmiştim. Her vicdanı acıtacak, her başı öne eğdirecek, inanılmaz koşullarda yaşam mücadelesi veriyordu. Evini baştan aşağıya yenileyerek o soğuk duvarların yerini sıcak bir yuva alsın istedik. Ve yeni yuvasının ilk kahvaltısını, bayram sabahını onunla geçirmekten mutluyum. İnsan olmaya dair unutmaya başladığımız ne varsa; diriltmeye ve birbirimize sarılmaya ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Bayram kahvaltısında, doyumsuz sohbet

80 yaşındaki Sabri Yıldırım; Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın eşi Gamze Yıldız’ın hazırladığı kahvaltıyı koyu bir sohbetle renklendirdi. Çocukluk ve gençlik yıllarını anlatan Sabri Amca’yı ilgiyle dinleyen Yıldız Ailesi; çocuklarıyla birlikte ziyaret edeceklerini söyledi. Uzun yıllardır Çiğli’de yaşayan Sabri Amca’nın da evinin de yıllara ve yalnızlığa yenik düşmeden kendisine el uzatmanın mutluluğunu yaşayan Başkan Yıldız; şu ifadeleri kullandı; “Yaşadığı ev, yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyordu. Çatısı akıyordu, mutfağı ve banyosu kullanılamaz haldeydi. Her insanın insan gibi yaşama hakkı var. Sabri Amca’nın yalnızlığına ve bu hakkına kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Verdiğim sözü tutmaktan duyduğum mutluluğun, onun bu mutluluğunu görmenin tanımı yok.”

Atatürk Fotoğrafı armağanı

Başkan Onur Emrah Yıldız ve ekibi; evin çatısından mutfağına, tuvaletinden bahçesine her yeri yenileyerek sağlam ve hijyenik bir yaşam alanı oluşturdu. Her detay düşünüldü ve Sabri Amca’nın daha rahat, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için eve yepyeni eşyalar alındı. Yıldız’ın Selanikli Sabri Yıldırım’ın yenilenen evine armağanları ise Atatürk fotoğrafı ve çerçeveli besmele oldu. Heyecanı gözlerinden okunan Sabri Amca, sadece yenilenen evinin sevincini değil, aynı zamanda bayramı yalnız karşılamamanın mutluluğunu da yaşadı.

Hayatın içinde Sabri Amcaların olduğunu ve onların verdiği yaşam mücadelesine kayıtsız kalınamayacağını belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız; “Onlar tarih, yaşayan çınarlarımız. Hiç kimse böyle bir yaşamı hak etmez. Elimizi uzatırken; bir an bile tereddüt etmedik. Bu hikaye; sadece bir kişinin değil, dayanışmanın, paylaşmanın ve büyük bir aile olmanın hikayesidir. Sabri Amca artık yalnız değil. Hepimizin, Çiğli’nin amcası ve babası” dedi.