Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Erdoğan, mesajında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. 'Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde' ifadelerini kullanan Erdoğan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri vefat yıl dönümünde bir kez daha andı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/w5lyBHtDrL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2026