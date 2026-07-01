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Tespit dışı kalmış sahipsiz hayvanların bulunması halinde arama, tarama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini vurgulayan Vali Canbolat, çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda devam edeceğini duyurdu.

İlker KUTLU / ANKARA (İGFA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılında Ankara genelinde tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını belirtti. Vali Canbolat, açıklamasında, 'Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır.' ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılında il genelinde tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanmasına yönelik çalışmaların bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

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