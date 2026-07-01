Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yayınladığı uyarıda şehir genelinde anız yangını ihbarlarının arttığını ve özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların yaptığı küçük bir hatanın facialarla sonuçlanabileceğini belirterek tüm vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı tüm grup amirliklerinde son günlerde anız vakalarıyla ilgili ciddi bir artış gözlendiğini belirtti.

Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşların anız ateşiyle temizlik yapmak isterken yangınlara sebebiyet verildiğinin altı çizilen açıklamada, 'İtfaiye kadrolarımız anız yangınlarını söndürmek için ciddi bir mesai harcıyor. İtfaiye merkezlerimizdeki yoğunluğun en önemli sebebi olan anız yangınları, doğanın, ekinlerimizin ve canlılarımızın yok olmasına sebep oluyor. Şunu belirtmek gerekir ki; kırsal alanlarımızda gösterilen en ufak bir ihmal, geri dönüşü olmayan facialara yol açabilir ve çok ağır bilançolarla karşılaşabiliriz. Tarla ve bahçelerdeki çöplerin bertarafı için anız ateşleri yakarak bu tehlikenin sebebi siz olmayın. Doğamızı ve canlılarımızı yok olmakla burun buruna getiren bu ateşi yakmaya son verelim. Tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.