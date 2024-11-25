Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi Toplantısı Eskişehir Çevre Derneği (ESCEVDER) ev sahipliğinde Hekimdağ’da yapıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Çevre Platformları Temsilciler Meclisi Toplantısı'nda, Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu'nun çevre mücadelesi ve örgütlenme çalışmaları katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi Toplantısı Eskişehir Çevre Derneği (ESCEVDER) ev sahipliğinde Hekimdağ’da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını TÜRÇEP Koordinatörü Abidin Özkaymak yaparak Türkiye Çevre Platformu hakkında bilgiler aktardı. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yanlızoğlu‘ndan sonra Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Ali Haydar Çelik söz alarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

KATILIM

Van’dan Ali Kalçık, Niğde’den Abidin Özkaymak, Konya’dan Osman Nevres Yılmazlar,Silivri’den Ali Korsan, Çanakkale’den Ekrem Akgül , Antalya’ dan Mehmet Ali Yuva ve Aygül Sancak, Denizli’den Mustafa Çallıca ve Hayrettin Kapaklı , Sakarya’dan Kamuran Tan, Kocaeli’den Mehmet Toker, İstanbul’dan Gürhan Salgı, Kayseri’den Gülhanım Coşkun ve Nuray Yılmaz, Zonguldak’dan Züheyla Nur, Develi’den Gülşen Taşkın, Ankara’dan Mustafa Özer , Temimdar Kıraker ve Nazan Şenpınar katılarak yörelerdeki sorunları aktardılar.

Toplantının sonucunda yapılan açıklamada, "Havamıza, toprağımıza, suyumuza ve ormanımıza sahip çıkmalıyız.

Ormanların rant olarak kullanımının önüne geçilmelidir. Madenler devletleştirilerek çevreye uyumlu hale getirilerek çıkartılmalıdır.

5553 sayılı tohumculuk yasası değişikliği yapılması gerekmektedir. Yeraltı zenginliklerimizi yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir.

Güneş Enerji Santrali (GES) ve Rüzgar Enerji Santrali (RES)lerin tarım arazilerine yapılmasının önüne geçilmelidir.

Hidro Rlektrik Santrali (HES) leri heryerde kurulmasının önüne geçilmelidir.

Jeotermal Enerji Santrali (JES) ler ranta kurban verilmemelidir.

CO2 ayak izini azaltmak için Kömürlü Termik santralleri zaman içinde terk etmeliyiz.

Nükleer enerjiden vazgeçmeliyiz.

Enerji arzımızı , enerji kaynaklarımızı verimli kullanarak desteklenmiyiz.

Tüm bunları yaşama geçirirken Türkiye’deki çevre örgütlerini, ağları, platformları ile birlikte hareket etmemizin hayati önem taşıdığını kamu oyuna TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU ( TÜRÇEP ) ve Eskişehir Çevre Derneği (ESÇEVDER ) olarak duyuruyoruz. '' ifadelerine yer verildi.