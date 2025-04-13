Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükelçi Demircan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Konya’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Büyükelçi Demircan da misafirperverliği için Başkan Altay’a teşekkür etti.