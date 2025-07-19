Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda yeni kurulan Tüm Sanayiciler Derneği (TÜMSANDER) Genel Başkanı Serkan Torun, beraberindeki heyetle birlikte Çivril Kaymakamlığı görevine kısa süre önce atanan Fatih Cıdıroğlu’nu makamında ziyaret etti.AYDIN (İGFA) - TÜMSANDER heyetinde yer alan isimler arasında, önceki dönem AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, AK Parti Çivril Belediye Meclis Üyesi Mehmet Coşgun, Çivril’in önde gelen iş insanlarından Ömer Çavuş ve Torun Grup Başkan Vekili Yunus Emre Torun yer aldı.

Ziyaret sırasında yeni görevine başlayan Kaymakam Çıdıroğlu’na hayırlı olsun dilekleri iletilirken, Çivril’in mevcut durumu, yatırım potansiyeli, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi gibi birçok başlıkta kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Bölgenin ekonomik kalkınması, yerel üretimin desteklenmesi, genç istihdamının artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesi gibi konuların ele alındığı görüşmede, TÜMSANDER’in hedefleri ve projeleri de detaylı şekilde aktarıldı.

TÜMSANDER Başkanı Serkan Torun, görüşme sonunda yaptığı açıklamada, dernek olarak Çivril ve çevresindeki sanayi potansiyelini harekete geçirmeyi, yerel girişimcilere rehberlik etmeyi ve kamu-özel sektör iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Torun, “Çivril’in ekonomik dinamikleri oldukça güçlü. Sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde büyük bir potansiyel barındırıyor. TÜMSANDER olarak bu potansiyeli ortaya çıkarmak, yatırımcı ile yerel yönetimler arasında bir köprü kurmak ve istihdama katkı sunmak istiyoruz. Sayın Kaymakamımıza da bu anlamda gösterdiği yakın ilgi ve iş birliği mesajları için teşekkür ederiz,” dedi.

Ziyaretin sonunda Serkan Torun, Kaymakam Fatih Çıdıroğlu’na anlamlı bir plaket takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Plaket, bölgesel kalkınmaya katkı sunan kamu yöneticilerine duyulan takdirin bir nişanesi olarak verildi.

Kaymakam Çıdıroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel dinamiklerin gelişimi adına her türlü yapıcı iş birliğine açık olduklarını, sanayicilere ve yatırımcılara her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve temennilerle son bulurken, taraflar önümüzdeki süreçte ortak projelerde bir araya gelme noktasında irade beyanında bulundu.