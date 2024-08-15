MediaMarkt, görme engellilerin erişimini artıran BlindLook deneyimini fiziksel mağazalarına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’daki mağazaların tamamı görme engelli ziyaretçiler için daha erişilebilir hale getirildi.İSTANBUL (İGFA) - MediaMarkt, yapay zekâ teknolojisini kullanarak görme engelli bireylere yönelik sesli destek çözümleri geliştiren BlindLook ile gerçekleştirdiği uzun soluklu iş birliğinin kapsamını genişletti.

İş birliği kapsamında ilk olarak MediaMarkt’ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürüldü.

İstanbul’daki 10 pilot mağazasında görme engelli ziyaretçiler için BlindLook deneyimini başlatan MediaMarkt, yeni bir adım atarak bu deneyimi İstanbul’da bulunan 29 mağazasının tamamında uygulamaya başladı. BlindLook deneyimi sayesinde, MediaMarkt’ın İstanbul’daki mağazalarını ziyaret eden görme engelli tüketiciler, sesli yönergeleri takip ederek diledikleri reyonlara artık daha kolay ulaşabilecek.

Halihazırda MediaMarkt’ın mobil uygulamaları ve web sitesinde de görme engelli kullanıcılar için BlindLook’un yapay zekâ tabanlı sesli simülasyon desteği sunuluyor. BlindLook deneyiminin İstanbul’daki tüm MediaMarkt mağazalarını içerecek şekilde genişletilmesiyle birlikte, MediaMarkt’ın satış kanallarının tamamı görme engelli tüketiciler için daha kapsayıcı hale geldi