2024/25 sezonunda Türkiye’nin zeytinyağı ihracat performansı üretici ve tüketici ülkelerde büyük farklılık gösterdi. Zeytinyağı ihracatı üretici ülkelere gerilerken, tüketici ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatı yüzde 11’lik artışla 28 bin 697 tondan 31 bin 829 tona ilerledi.İZMİR (İGFA) - Zeytinyağı ihracatında 2024/25 sezonunun 8 aylık dönemi geride kaldı. Zeytinyağı ihracatı 2023/24 sezonunun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 20’lik azalışla 48 bin 595 tondan 38 bin 802 tona geriledi.

Türkiye’nin zeytinyağı ihracatından elde ettiği döviz tutarı zeytinyağı fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle yüzde 45’lik azalışla 356 milyon dolardan 197 milyon dolara indi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; tüketici ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatından elde edilen döviz tutarı yüzde 20’lik azalışla 162 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin zeytinyağı ihracatında tüketici ülkelerin payı yüzde 62’den yüzde 82’ye yükseldi.

UZAK ÜLKELERDE TÜRK ZEYTİNYAĞINA İLGİ ARTTI

Tüketici ülkelere yapılan zeytinyağı ihracatının yüzde 11 artışını Türk zeytinyağı sektörünün katma değerli ve markalı ihracat potansiyelinin giderek yükseldiğinin göstergesi olarak tanımlayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, başta Uzak Ülkeler olmak üzere hedef pazarlarda Türk zeytinyağına ilginin arttığına dikkati çekti.

“Rekabeti yalnızca fiyat üzerinden değil; kalite, sürdürülebilirlik ve marka değeri üzerinden şekillendirmekte kararlıyız” diyen Uygun, “Bu doğrultuda, ambalajlı ve katma değerli ürün ihracatını artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Markalı ürünlerle doğrudan nihai tüketiciye ulaşmayı hedefliyor, ürünlerimizin değer zincirini güçlendiriyoruz. Türkiye’nin toplam zeytinyağı ihracatında ambalajlı zeytinyağının payı yüzde 63 iken, tüketici ülkelere yaptığımız ihracatta ambalajlı zeytinyağı ihracatımız 98‘e ulaşıyor” diye konuştu.

Türkiye'den Avrupa Birliği’ne yapılan zeytinyağı ihracatında AB’nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin, Türk zeytinyağı sektörünün rekabet gücünü zayıflattığının altını çizen EZZİB Başkanı Emre Uygun, Fas ve Tunus gibi ülkelere AB’ye zeytinyağı ihracatında sıfır gümrükle tanınan avantajın Türkiye’ye de sağlanması taleplerini yineledi.

İHRACATÇILARIN YENİ ROTASI KANADA

Zeytinyağı sektörünün, ithalata ihtiyaç duymadan ihracat yapan, net döviz girdisi sağlayan milli ve yerli bir sektör olduğuna dikkati çeken Başkan Uygun, “Bu sorumlulukla yeni pazarlara açılmaya ve mevcut pazarlardaki payımızı büyütmeye devam ediyoruz. Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz kapsamında, Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi doğrultusunda Brezilya ve Avustralya gibi uzak pazarlara düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetlerinin ardından, 03-07 Mart 2025 tarihleri arasında ABD’de düzenlenen “Natural Products Expo West” fuarı ile eş zamanlı olarak bir sektörel ticaret heyeti gerçekleştirdik. Heyet kapsamında yapılan ikili iş görüşmeleri ve perakende zinciri ziyaretleri sayesinde önemli iş bağlantıları kurduk. ABD'deki Summer Fancy Food Show, Japonya’daki Foodex ve Çin'deki China International Import Expo gibi fuarlarda Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttık ve tadım etkinlikleriyle bilinirliğimizi artırdık. En son Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 18. Edible Oil Expo’ya katılım sağladık. Önümüzdeki durak, Eylül ayında 18 firmamızın katılımıyla “Kanada Sektörel Ticaret Heyeti” olacak” ifadelerini kullandı.