TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Haziran 2025’te aylık yüzde 3,42, yıllık yüzde 28,38 artış gösterdi. İmalat sektöründe yıllık artış yüzde 28,48 oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

YD-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 3,42, Aralık 2024’e göre yüzde 19,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,17 artış kaydetti.

Sanayi sektörlerinde yıllık değişimde madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 23,36, imalat yüzde 28,48 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarında ise ara malları yüzde 24,95, dayanıklı tüketim malları yüzde 32,19, dayanıksız tüketim malları yüzde 30,89, enerji yüzde 10,33 ve sermaye malları yüzde 33,30 yükseldi.

Aylık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 3,44 artış yaşandı.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimler ise ara mallarında yüzde 2,83, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,50, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,30, enerjide yüzde 9,96 ve sermaye mallarında yüzde 3,34 olarak gerçekleşti.