Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2025 araştırmasında Konya'dan 17 firma yer aldı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, İSO tarafından açıklanan Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında yer alan Konyalı firma sayısının 25'e ulaşmasının şehrin üretim gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

KONYA (İGFA) - İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Konya'dan 17 sanayi kuruluşunun yer aldığı liste, şehrin üretim kapasitesini ve güçlü sanayi altyapısını bir kez daha ortaya koydu. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, İSO tarafından daha önce açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 8 firmayla birlikte, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasındaki Konyalı firma sayısının 25'e yükseldiğini belirtti.

Konya sanayisinin farklı sektörlerdeki üretim kabiliyeti, girişimcilik kültürü ve ihracat tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin güçlü merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Konya'dan 17 firmamızın yer almasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Birinci 500 listesinde bulunan 8 firmamızla birlikte Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasındaki firma sayımızın 25'e ulaşması, Konya sanayisinin geldiği seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Finansman şartlarının zorlaştığı, üretim maliyetlerinin arttığı ve küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde firmalarımızın üretimden, yatırımdan, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeden yollarına devam etmeleri her türlü takdirin üzerindedir. Elde edilen bu başarı, Konya iş dünyasının güçlü iradesinin, çalışma azminin ve geleceğe olan inancının bir sonucudur.

Konya; köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve geniş sektör çeşitliliğiyle ülkemizin kalkınmasına değer katmaya devam etmektedir. Firmalarımızın bu önemli araştırmalarda daha güçlü şekilde temsil edilmesi, şehrimizin ekonomik geleceğine dair umutlarımızı artırmaktadır. Konya Ticaret Odası olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak, yeni pazarlara açılmalarını destekleyecek ve yüksek katma değerli üretime geçişlerini hızlandıracak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İSO İkinci 500 listesinde yer alan firmalarımızın yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.'

Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alan Konyalı firmalar şöyle: Konya Çimento, Safa Tarım, Al-San Gıda, Hekimoğlu Un, Besa Yemcilik, Memak Makine, Akova Süt, Çöğenler Yem, Konya Kağıt, İzi Süt, Tekbaş Un, Sezersan, Hidrokon, Acv Süspansiyon, Konsüt Gıda, Tümosan, Büyük Hekimoğulları.