Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2026 yılı Haziran ayı verilerini açıkladı. Haziran ayında toplam 2,9 trilyon TL tutarında 1,9 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 150,4 milyon, banka kartı sayısı 221,6 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 99,7 milyon oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı %11, banka kartı sayısı %3 artarken ön ödemeli kartlarda %4 düşüş yaşandı. Toplam kart sayısı 471,7 milyon ile %4 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 2.867,7 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 2.463,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 396,2 milyar TL'sinde banka kartları, 7,8 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 53, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 37 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde -35 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Haziran ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,9 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 1.132,0 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 776,3 milyon adedinde banka kartları, 34,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 16 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde -28 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 891,6 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 260,7 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14'tür.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1.300,7 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 939,3 milyar TL oldu. Haziran ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.