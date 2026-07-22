Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yılın ilk yedi ayında yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik 21 bini aşkın dosyayı karara bağladı. Bilimsel dayanağı bulunmayan saç çıkarma vaatleri, vize garantisi reklamları ve 'Kâbe-Ravza kokusu' ifadeleriyle yapılan tanıtımlar hakkında yaptırım uygulanırken, toplam idari para cezası 185 milyon lirayı aştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Kurulun 371'inci toplantısında 149 dosya görüşülürken, bunlardan 118'i mevzuata aykırı bulundu. Kurul, aykırı bulunan dosyalardan 74'ü hakkında reklam durdurma cezası, 44'ü hakkında ise durdurma cezasıyla birlikte idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ayrıca üç dosya için erişimin engellenmesi tedbiri alındı.

Bakanlık verilerine göre, 2026 yılının ilk yedi ayında yanıltıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin 21 bini aşkın dosya karara bağlanırken, toplam 185 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandı.

BİLİMSEL DAYANAĞI OLMAYAN SAÇ ÇIKARMA REKLAMINA ÜST SINIRDAN CEZA

Kurul, çeşitli mecralarda tanıtımı yapılan bir saç spreyinin 'Her 10 Günde 2000 Yeni Saç Kökü', 'Saç Üretimini Aktive Eder' ve 'Saç kökleri uyku halinden çıkıyor' gibi ifadelerle tüketicileri yanıltıcı şekilde tanıtıldığını tespit etti.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış iddiaların kullanılması, ürünün saç çıkardığını gösteren görsellere yer verilmesi ve uyarılara rağmen reklamların sürdürülmesi nedeniyle ilgili firmaya üst sınırdan idari para cezası verildi.

VİZE GARANTİSİ REKLAMLARI DURDURULDU

Reklam Kurulu, tüketicilere 'vize garantisi', '%100 onay garantisi', 'vize randevu garantisi', 'hızlı başvuru' ve 'garanti çözüm' gibi vaatlerde bulunan vize aracılık firmalarına yönelik incelemesini de tamamladı.

İnceleme sonucunda beş firmanın yanıltıcı nitelikteki reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

'KÂBE VE RAVZA KOKUSU' TANITIMLARI İNCELEMEDE

Kurul ayrıca sosyal medya üzerinden 'Kâbe ve Ravza kokusu' ifadeleriyle yapılan satış ve pazarlama faaliyetlerini de incelemeye aldı. Yapılan ilk değerlendirmede, söz konusu tanıtımlarla vatandaşların dini duygularının ticari amaçla istismar edildiği kanaatine varılırken, inceleme tamamlanıncaya kadar reklamların 3 aya kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Nihai karar ise inceleme sürecinin ardından açıklanacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerin tüm mecralarda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.