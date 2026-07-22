Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi kapasite anketiyle oluşturulan 'Kapasite Kullanım Oranı' ve 'Kocaeli Sanayi Endeksi' ile TCMB İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı temmuz verileri hakkında değerlendirmede bulundu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Zeytinoğlu, 'Temmuz ayında Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranı yüzde 70,2 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından açıklanan Türkiye geneli kapasite kullanım oranı da 0,6 puan düşüş göstererek 73,9 oldu.

Kocaeli ve Türkiye geneli için kapasite kaybının paralel seyrettiğini görüyoruz. Kocaeli'nin sektörel detaylarına baktığımızda kapasite kullanım oranı; metalde yüzde 73,5, makinede yüzde 72,3, kimyada yüzde 70,5 ve otomotivde yüzde 70,2 oldu. Temmuz ayında Kocaeli'de, bir önceki aya göre makine sektöründe kapasite kullanımındaki artış ve otomotiv sektöründe yaşanan kapasite kaybının Türkiye geneli ile paralel seyrettiğini görüyoruz.

Türkiye genelinde kimyasal imalat sektörü kapasite kullanımında düşüş gözlemlenirken, Kocaeli'de sınırlı bir artış olduğunu görüyoruz. Kimya sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan hammadde/ekipman sorununun bu ay talep sorununun gerisinde kalması nedeniyle, kapasite kullanımlarında sınırlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, Kocaeli sanayi kapasite anketine göre, kapasite kullanımındaki kaybın nedenleri arasında tüm sektörlerde talep yetersizliği ve finansman zorlukları yaşayan firmaların oranlarında artış görüyoruz' dedi.

KSO Başkanı, 'Kocaeli sanayi endeksi temmuz sonuçlarına göre, Temmuz ayı endeks skoru 92,0 olarak gerçekleşti. Alt kırılımlarda ise metal sektöründe 95,2, makine sektöründe 93,8, otomotiv sektöründe 93,2 ve kimya sektöründe 83,6 oldu. Kimya sektörü haricindeki sektörlerde değer, genel endeks değerinin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca metal ve otomotiv sektörleri endeks değerinde geçtiğimiz aya göre artış, makine ve kimya sektörlerinde ise sınırlı azalış gözlemlendi. Sektörlerdeki firmaların, beklentilerini yansıtan endeks değerlerinin 100'ün altında seyretmesi sektörlerin geleceğe ilişkin temkinli duruşunu yansıtmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.