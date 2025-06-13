600 bin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde TÜHİS, ilk teklifini sundu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, teklifin müzakere edilebilir olmadığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Kısa adı TÜHİS olan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın Genel Merkezi’nde 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmesi buün gerçekleştirildi.

Görüşmeye TÜRK-İŞ adına Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu katıldı.

TÜHİS, işveren adına ilk teklifini açıkladı: İlk altı ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8, üçüncü 6 ay için yüzde 7 ve dördüncü 6 ay için yüzde 5 zam önerdi. Sosyal haklarda ise ücret artış oranına paralel bir artış teklif edildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bu teklifin değerlendirilebilir ve müzakere edilebilir olmadığını ifade ederek, teklifin yetersiz olduğunu vurguladı.

Atalay, önümüzdeki hafta görüşmeler konusunda sendikaların izleyeceği planı açıkladı.

TÜHİS Kamu İşçilerini Kapsayan Çerçeve Protokol İçin İlk Teklifini Sundu Altıyüzbin kamu işçisini kapsayan toplu iş sözleşme görüşmesi 13.06.2025 Cuma günü saat 14.00’da TUHİS Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Görüşmeye Konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkan Yardımcımız… pic.twitter.com/hlh6PtD0zg— TÜRK-İŞ (@turkiskonf) June 13, 2025

Görüşmelerin kamu işçilerinin hak ve talepleri doğrultusunda devam edeceği bildirildi.