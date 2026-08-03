Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ÇEKÜL Vakfı iş birliğinde düzenlenen Metin Sözen Günü, 'Kavramdan Uygulamaya, Kentten Geleceğe' temasıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Metin Hocalar kolay yetişmiyor. Bizlerin en büyük sorumluluğu; Metin Sözen gibi hayatta iz bırakacak bir nesli yetiştirmek' diyerek, Sözen'in ilmini ve hayata bakış açısını yeni nesillere aktarmanın önemine vurgu yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programda yaptığı konuşmada, 'Bizim medeniyetimizde anne ile babanın ve hocanın eli öpülür' diyerek şunları söyledi:

'Biz bütün hocalarımızın elinden öpüyoruz. Şehrin ruhunu iyi bilmek lazım. Şehri gülistan yapmalıyız; insana değer vererek. Bizim medeniyetimizde ilim çok önemlidir. Biz ilmin arkasından gideceğiz. Okuyacağız. Metin Sözen'in ruhunu, ilmini, hayata bakış açısını çocuklarımıza öğretmek istiyoruz. Gaziantep bize emanet. Emanetin emin ellerde olması için Metin hocanın ilmiyle, hikmetiyle hareket etmemiz lazım. Zamanın ruhunu yakalamamız lazım. Yaşatan dünyaya geçmemiz lazım. Metin Hocalar kolay yetişmiyor. Bizlerin en büyük sorumluluğu; Metin Sözen gibi hayatta iz bırakacak bir nesli yetiştirmek.'

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, babasının ilkeleri doğrultusunda güçlü bir ekiple çalışmaya devam ettiklerini belirterek, 'Başkan Fatma Şahin olmasaydı bu gönül defteri yeniden açılmayacaktı' dedi.

METİN SÖZEN'İN KAVRAMLARI MASAYA YATIRILDI

Açılış konuşmalarının ardından başlayan ilk oturumda, 'Metin Sözen'in Sözlüğü' başlığı altında Sözen'in koruma anlayışını şekillendiren temel kavramlar ele alındı. Kavramların günümüz koruma literatüründeki karşılığı, Türkiye'deki uygulama alanları ve geleceğe yönelik potansiyelleri disiplinlerarası bakış açısıyla değerlendirildi.

Program kapsamında ayrıca, ÇEKÜL Vakfı'nın kültürel mirasın belgelenmesi, dijitalleştirilmesi ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik yürüttüğü Rota Miras ve Ortak Bellek projelerinin tanıtım videoları katılımcılarla buluşturuldu.

Dr. Ceyda Bakbaşa Bosson ile Dr. Muhsin Doğan'ın moderatörlüğündeki oturumda, Prof. Dr. Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Prof. Dr. Ünal Akkemik, Doç. Dr. Tulga Albustanlıoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

KÜLTÜR ODAKLI DÖNÜŞÜM GAZİANTEP ÖRNEĞİYLE ELE ALINDI

Günün ikinci oturumunda 'Metin Sözen ve Kültür Odaklı Dönüşüm' başlığı altında, kültür odaklı kalkınma anlayışı doğrultusunda korumanın yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirdiği değerlendirildi. Gaziantep örneği üzerinden kültürel mirasın kentlerin sürdürülebilir gelişimindeki dönüştürücü rolü tartışıldı.

Dr. Ceyda Bakbaşa Bosson ile Dr. Muhsin Doğan'ın moderatörlüğündeki oturumda önceki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanı Gamze Maraş, Şehitkamil Belediyesi Kültürel Miras Müdürü Osman Özgan ve Yesemek Alan Başkanı ve ÇEKÜL Saha Sorumlusu Zafer Okuducu konuşmacı olarak bulundu.

İLK UYGULAMA EKİM'DE GAZİANTEP'TE BAŞLIYOR

Oturumların ardından Başkan Fatma Şahin ile ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Sözen, Gaziantep'te Ekim 2026'da başlayacak ÇEKÜL Yerel Etki ve Öncülük Programı için Niyet ve İş Birliği Beyanı'nı içeren protokole imza attı. Böylelikle Metin Sözen Okulu'nun oluşturduğu eğitim modeli için ilk uygulama Gaziantep'te başlayacak.

BAŞKAN FATMA ŞAHİN'DEN MÜJDE GELDİ!

Protokol imza töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, program vesilesiyle çok şey öğrendiğini ve notlar aldığını aktararak, 'Bir müjde ile konuşmama başlamak istiyorum. Okul dediğimizde fiziksel bir yapının da önemine dikkat çekmek gerekiyor. Bu eğitim modelinin somut bir yapıya kavuşması için Ömer Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda vakfın bu eğitimlerini yürütmesi için alan oluşturacağız. Böylelikle bu eğitim modeli şehirde fiziki bir eğitim alanına kavuşacak' diye konuştu.

METİN SÖZEN OKULU KAMUOYUNA TANITILDI

Eğitim modelinin detayları programda sunum eşliğinde anlatıldı. Buna göre, eğitim programında başta öğrenciler olmak üzere; genç profesyoneller, STK gönüllüleri, doğa, tarih ve miras konularına ilgi duyanların hedef kitle olarak belirlendi.

Program çerçevesinde 6 hafta boyunca devam edecek eğitimlerde, haftada bir saat çevrim içi buluşma gerçekleştirilecek. Tartışma ve fikir üretme odaklı bir yapının kurulacağı eğitim modeli sayesinde katılımcılara; doğa, miras ve çevreye bütüncül bakış, düşünsel dil ve yönelim netliği ile birlikte düşünme ve tartışma pratiği kazandırılacak. Eğitimler, kişisel, kurumsal ve toplumsal düzeyde önemli kazanımlar sağlayacak.

ÜÇ PROGRAMDAN OLUŞAN YENİ EĞİTİM MODELİ

ÇEKÜL Vakfı'nın 35 yıllık bilgi birikimi ve saha deneyimiyle hayata geçirilen Metin Sözen Okulu, doğa ve kültür öncelikli koruma anlayışını yeni nesillere aktarmayı, disiplinlerarası diyaloğu güçlendirmeyi ve yerelden öğrenen koruma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Üç ana programdan oluşan okul; gençlere yönelik ÇEKÜL Çemberleri, araştırmacılar ve profesyoneller için hazırlanan ÇEKÜL Yaşayan Miras ve Etki Programı ile belediyeler ve kamu kurumlarına yönelik geliştirilen ÇEKÜL Yerel Etki ve Öncülük Programından oluşuyor. Bu yapı sayesinde yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve gençlerin ortak üretim zemini oluşturması hedefleniyor.