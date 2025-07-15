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TÜBİTAK, adayların başvuru ve sınav süreçlerini dikkatle takip etmelerini önerdi.

Sınav giriş yeri ve belgesi, 18 Temmuz 2025 tarihinde tubitak.ataaof.edu.tr adresinden ilan edilecek.

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Başvuru için sınav merkezi seçildikten sonra “KAYDET” butonuna basılması yeterli.

Başvuruları 11 Temmuz'da başlayan TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı'na başvurular 16 Temmuz’a kadar e-okul üzerinden yapılabilecek. ANKARA (İGFA) - Fen Lisesi Merkezi Yetenek Sınavı başvuruları için adaylar, 16 Temmuz'a kadar https://e-okul.meb.gov.tr/ adresindeki başvuru ekranından sınav merkezini seçerek kayıtlarını tamamlayabilecek.

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