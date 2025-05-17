Finike Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Yıl Sonu Sergisi ve TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, görkemli bir açılışla kapılarını açtı. Açılışı, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK

ANTALYA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği etkinlikte, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında birbirinden yenilikçi çalışmalar tanıtıldı. Öğrenciler, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bilimsel ve sanatsal projeleri katılımcılarla paylaşarak büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmasında bilim ve sanat merkezinin başarılarından gurur duyduğunu belirten Kaymakam Çelik, şunları söyledi: “Finike Bilim ve Sanat Merkezimiz, özellikle son yıllarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerle yoğrulan gençlerimizle geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”

Çelik ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür ederek, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

Etkinliğe Finike Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir, Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdullah Kahraman ile birlikte çok sayıda kurum amiri, okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.