Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran dönemi mesleki çalışma programının açılışında öğretmenlere hitap etti. Tekin, dijital bağımlılık ve aile ilişkilerinin bu yılki programın ana temaları olduğunu belirtirken, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve güvenli okul ortamlarının öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı haziran dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine video mesajla seslendi. Çevrim içi gerçekleştirilen programın yeni eğitim öğretim yılına hazırlık açısından önemli olduğunu belirten Tekin, eğitim camiasına yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Haziran dönemi mesleki çalışma programında 'Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile' başlıklarının ele alınacağını ifade eden Tekin, dijital bağımlılık, yalnızlaşma ve aile içi iletişimde yaşanan değişimlerin eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen önemli konular olduğunu söyledi. Ailenin eğitimin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenlerle veliler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen MEB-BİP Öğretmen Bilgi Servisi ile Okul Veli Asistanı (OVA) uygulamalarının bu sürece katkı sağlayacağını kaydetti.

'MİLLÎ EĞİTİM AKADEMİSİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI'

Öğretmenlerin mesleki gelişiminin Bakanlığın öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Tekin, öğretmen yetiştirme sistemini yeniden yapılandırdıklarını ifade etti. Bu kapsamda kurulan Millî Eğitim Akademisi ile öğretmen adaylarının mesleğe daha donanımlı hazırlanmasının hedeflendiğini söyleyen Tekin, ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile belirlenen adayların eğitimlerine devam ettiğini açıkladı.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğin hukuki altyapısının güçlendirildiğini belirten Tekin, bugün Türkiye genelinde 411 binin üzerinde uzman öğretmen ve 350 binin üzerinde başöğretmen bulunduğunu söyledi.

'MESLEKİ GELİŞİM SÜREKLİ DESTEKLENİYOR'

Öğretmenlerle okul ziyaretleri ve 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' kapsamında bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Tekin, eğitim politikalarının sahadan gelen görüşlerle şekillendirildiğini ifade etti.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden 203 mesleki gelişim ve 77 dijital beceri eğitiminin sunulduğunu aktaran Tekin, platformun 1 milyon 236 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaştığını belirtti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de değinen Tekin, modelin temel hedefinin akademik başarının yanında ahlaklı, üretken, sorgulayan ve milli değerlere bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Model kapsamında hayata geçirilen 'Maarifin Kalbinde' etkinlikleriyle öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma, demokrasi bilinci, üretim kültürü ve milli değerlerle buluşmalarının amaçlandığını ifade eden Tekin, Filistin'de yaşanan insanlık dramına yönelik farkındalık çalışmalarının da okullarda sürdürüldüğünü kaydetti.

GÜVENLİ OKUL VURGUSU

Bakan Tekin, eğitim öğretim yılı içerisinde İstanbul, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve eğitim camiasını derinden etkileyen olaylara da değinerek hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenlerin güvenliği ve mesleki itibarının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Tekin, güvenli okul ikliminin yalnızca fiziki tedbirlerle sağlanamayacağını, okul-aile iş birliği, rehberlik hizmetleri, psikososyal destek çalışmaları ile dijital bağımlılık ve akran zorbalığına yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Mesajının sonunda öğretmenlere teşekkür eden Tekin, 'Sizler bu ülkenin geleceğini inşa eden büyük bir maarif hareketinin öncülerisiniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük gücümüz sizlersiniz.' ifadelerini kullandı.