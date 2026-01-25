Çinli ses markası QCY, hibrit gürültü engelleyici kablosuz kulaklık MeloBuds N20'yi tanıttı. 40 saat dinleme süresi, üstün ses kalitesi ve düşük gecikme modu sunan cihaz, hareketli yaşam tarzına uygun tasarlandı. Fiyatı 29,99 dolar.

PRNewswire / DONGGUAN, Çin (İGFA) - Ses dünyası, öne çıkan yeniliklerin dalgasıyla zenginleşmeye devam ederken, sürekli ses yenilikleriyle öncü bir marka olan QCY, Hibrit Gürültü Önleyici Kablosuz Kulaklıkları — MeloBuds N20'yi gururla sunar. Olağanüstü ses performansı, güçlü hibrit gürültü engelleme özelliği ve 40 saate kadar süren sürükleyici dinleme deneyimini bir araya getiren MeloBuds N20, sürprizler ve keyifli anlar sunmak üzere tasarlanmıştır. İşe gidip gelme ve günlük anları daha akıllı, daha konforlu ve keyifli bir sessizlikle dolu deneyimlere dönüştürür.

ÖZEL SES, ÜSTÜN DİNLEME

Ses deneyiminin kalbinde 13mm dinamik sürücü, olağanüstü derinlik ve netlikte zengin, tam gövdeli ses sunmak için hassas bir şekilde tasarlanmıştır. Rezonanslı baslardan ince detaylı orta ve tiz seslere kadar her nota dengeli ve güçlü bir şekilde yeniden üretilir, müziğe doğal bir sıcaklık ve sürükleyici bir varlık kazandırır. İster müzik, ister podcast veya telefon araması dinliyor olun, geniş sürücü daha etkileyici ve sürükleyici bir ses sahnesi sağlayarak günlük dinleme deneyiminizi gerçek anlamda rafine bir ses deneyimine dönüştürür.

SÜRÜKLEYİCİ ANC, SAF ODAKLANMA SAĞLAR

Her ortamda netlik için tasarlanan gelişmiş ANC, çevrenize akıllıca uyum sağlar. 50 dB'ye kadar ANC, birden fazla hassas ayarlı mod ve ayarlanabilir kontrol seviyeleri ile ister iç mekanda, ister günlük işe gidip gelirken, ister kalabalık bir alanda hareket ederken veya kuvvetli rüzgarla karşı karşıya kalırken, en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde sürükleyici bir sessizlik sunar. Her ayrıntı dikkat dağınıklığını azaltmak için tasarlanmıştır, böylece sesiniz saf, dengeli ve zahmetsizce mevcut kalır.

TÜM GÜN SÜREN GÜÇ

Gün boyu dinleme için tasarlanan bu ürün, tek şarjla 10 saate kadar ve şarj kutusuyla 40 saate kadar (ANC kapalı) çalma süresi sunar. Sabahtan akşama kadar kesintisiz olarak kendinizi kaptırın. Kablosuz şarj desteği sayesinde, şarj etmek çok kolaydır ve daha temiz, daha sorunsuz bir günlük deneyim sunar.

HER ZAMAN BAĞLI, HER ZAMAN SENKRONİZE

Akıcı bir dinleme deneyimi için tasarlanan kulaklıklar, çift cihaz bağlantısını destekler ve iki cihaz arasında kesintisiz geçiş sağlar. Müzikten aramalara, işten eğlenceye kadar, sesiniz ritminizle mükemmel bir uyum içinde kalır.

Oyun ve video için 0,068 saniyelik düşük gecikme modu hassas ses senkronizasyonu sunarak her detayın zamanında ulaşmasını sağlar. Net, akıcı ve sürükleyici ses, her an tam olarak konsantre olmanızı sağlar.

GÜNLÜK KULLANIM DAYANIKLILIĞI İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

IPX4 suya dayanıklılık derecesine sahip kulaklıklar ter, hafif yağmur ve günlük kullanım koşullarına dayanacak şekilde üretilmiştir, bu da onları egzersizler ve hareket halindeyken kullanım için uygun hale getirir.

Stok durumu ve Fiyatlar

QCY, MeloBuds N20'yi Ocak ayında resmi olarak duyurdu. Beyaz ve Siyah renk seçenekleri bulunan MeloBuds N20'nin fiyatı 29,99$'dır. Daha fazla ayrıntı için lütfen QCY web sitesini ziyaret edin.

QCY Hakkında

QCY, 2009 yılında kurulmuş önde gelen bir ses markasıdır. Kablosuz ses teknolojisinde küresel bir lider olan QCY, 200'den fazla teknoloji araştırma ve geliştirme mühendisine sahiptir ve üretim, araştırma ve geliştirme, satış ve bir ses test laboratuvarını entegre eden kapsamlı bir ekosistemi işletmektedir. Markanın dağıtım kanalları tüm dünyaya yayılmıştır. QCY, markaları ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen qcy.com adresini ziyaret edin.