Diyarbakır'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda elde ettikleri büyük başarıyla ilçeye dönen Pazaryeri Kickboks takımı, ilçe protokolü tarafından coşkuyla karşılandı.

BİLECİK (İGFA) - 26 Mart - 3 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen dev organizasyonda Bilecik'i temsil eden Pazaryerili sporcular, sergiledikleri üstün performansla adeta göz doldurdu. Genç bayanlar 56 kilogram 'Low Kick' kategorisinde ringe çıkan Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini tek tek mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve Pazaryeri'ne altın gururu yaşattı. Genç erkekler 63,5 kilogram 'Low Kick' kategorisinde mücadele eden Mert Demir ise zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Takımın diğer başarılı isimleri Tuba Nur Yağcı ve Ömer Faruk Özbay da ortaya koydukları mücadele ile takdir topladı.

'Bu başarı tesadüf değil, azmin ve disiplinin eseri'

Ziyarette konuşan İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, genç sporcuların elde ettiği derecelerin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, 'Gençlerimizin böylesine önemli bir organizasyonda Türkiye dereceleri elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörümüzü yürekten kutluyorum,' ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise spora ve sporcuya verilen desteğin artarak devam edeceğini vurgulayarak, 'Pazaryeri'nin adını Türkiye çapında duyuran evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu başarılar ilçemizin geleceği adına umut vericidir,' dedi.

Antrenör Piliç'ten teşekkür

Takımın mimarı Antrenör Fehmi Piliç ise elde edilen başarının arkasında büyük bir emek olduğunu belirterek, 'Sporcularımız aylarca büyük bir özveriyle çalıştı. Bu başarı onların alın teridir. Bizlere her zaman destek olan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Destek oldukça bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum,' şeklinde konuştu.