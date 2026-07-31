ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de tüm silahlı grupların silahlarını bırakması ile ilgili tarihi anlaşmaya varıldığını açıkladı. Hamas yetkilileri Trump'ı yalanlayarak İsrail'in tutumu nedeniyle silah bırakmayacaklarını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'de bulunan tüm silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda tarihi bir anlaşma yapıldığını açıkladı.

Trump, silahlı grupların silahlarını tamamen bırakmasının ardından İsrail'in Gazze'den çekileceğini, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de güvenliği sağlayacağını söyledi.

Hamas yetkilileri ise, Trump'ın açıklamalarını yalanlayarak, 'Herhangi bir anlaşma yapılmış değil. İsrail henüz taahhütlerini yerine getirmedi. İsrail, taahhütlerini yerine getirmesi durumunda Hamas olarak silahlarımızı bırakmaya hazır. Ancak henüz böyle bir anlaşmaya varılmadı.' ifadelerini kullandı.