Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesi öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin belirlediği karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli rol oynayacağını ifade etti. Görüşmede savunma sanayiindeki iş birliğine de değinen Erdoğan, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin bu alanda ivme kazanmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin 'kazan-kazan' anlayışı doğrultusunda iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.