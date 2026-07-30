Haber ajansı, yapay zeka görünürlüğünü artırmak için USA Today'de online yayın garantisi veriyor ve yüksek alan adı otoritesine sahip yerel ABD haber sitelerindeki garantili dağıtımını genişletiyor.

ABD (İGFA) - Asya Pasifik'te kurulan ilk küresel basın bülteni dağıtım ağı olan Media OutReach Newswire, ek garantili haber yayınlarıyla ABD dağıtım ağını genişletti.

USA TODAY'DE GARANTİLİ HABER YAYINLARI

Yeni stratejik anlaşmalar sayesinde, Media OutReach Newswire artık müşterilerine USA Today, Yahoo Finance ve The Associated Press gibi Amerika'nın amiral gemisi medya kuruluşlarının yanı sıra alan adı otoritesine sahip 650'den fazla güvenilir haber sitesinde garantili online yayın imkanı sunuyor.

Bu son hizmet güncellemesi, yapay zeka görünürlüğünü güçlendirmek adına özellikle alan adı otoritesine sahip (Domain Authority) medyalardaki garantili çevrimiçi haber yayınlarını hedefliyor. Dağıtımı, arama motorlarının ve yapay zeka modellerinin içeriği doğru bir şekilde yorumlaması için basın bültenine bağlam ve anlam katan JSON-LD Şema İşaretlemesi (Schema Markup) ile harmanlayan Media OutReach Newswire'ın dağıtım yapısı, yapay zeka keşfedilebilirliği ve yapay zeka atıfları (AI citation) için güvenilir yanıtlar oluşturuyor. Media OutReach Newswire'ın bu hizmeti, şirketlerin ve kamu kurumlarının yapay zeka görünürlüklerini aktif olarak inşa etmelerine yardımcı oluyor.



Media OutReach Newswire, basın bültenlerinin USA Today'in resmi, halka açık basın bülteni bölümünde yer almasını garanti ediyor. 100 üzerinden 92 ile 94 arasında değişen bir Alan Adı Otoritesi (DA) puanına sahip olan USA Today, Generative Engine Optimization (GEO) açısından en güvenilir haber kaynaklarından biri olarak öne çıkmaktadır. Aylık 120,5 milyondan fazla tekil ziyaretçi çeken bu entegrasyon, müşterilerin ulusal sahnede marka güvenilirliği inşa etmesi için gereken kamusal görünürlüğü sağlıyor. Buna ek olarak şirket; The Arizona Republic, Detroit Free Press, Indianapolis Star, Milwaukee Journal Sentinel, The Tennessean ve The Oklahoman dahil olmak üzere köklü yerel ve bölgesel haber web sitelerinde de garantili haber yayınları sunuyor.



Media OutReach Newswire Kurucusu ve CEO'su Jennifer Kok, 'Media OutReach Newswire, alan adı otoritesine sahip, güvenilir ve Google tarafından indekslenmiş haber sitelerinde yayınlanan garantili haberlerimizin kalitesini artırarak ve basın bültenlerini gazetecilerin gelen kutularına doğrudan ulaştırarak, birçok Asyalı şirketin ABD pazarında marka itibarını güçlendirmesine başarıyla katkıda bulunmuştur' dedi.



Jennifer sözlerine şöyle devam etti: 'Tam olarak PR (Halkla İlişkiler) profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu şeye; yani gazetecilere ulaşan ve gerçek medyada kaliteli haber yayınları sağlayan bir ABD basın bülteni dağıtım ağı kurduğumuz için mutluyuz. Kurum içi medya araştırmacılarımız tarafından oluşturulan kapsamlı gazeteci veri tabanımız, 500'den fazla sektörel haber kategorisini ve nitelikli medya kuruluşlarındaki 65.000'i aşkın gazeteci ve editörü kapsıyor. Bu altyapı, müşterilerimizin ABD'deki iş dünyası, teknoloji, ÇYS (ESG), otomotiv, seyahat ve daha birçok medya sektöründen kazanılmış medya yansımaları ve gazeteci talepleri elde etmelerine yardımcı oldu. Ayrıca, Media OutReach Newswire'ın The Associated Press ile olan ortaklığı sayesinde, müşterilerimizin basın bültenleri doğrudan ABD genelindeki haber odalarına ulaştırılmaktadır.'



Kazanılmış Medya Yansımaları

Yıllar boyunca, bu haber ajansı, müşterilerinin basın bültenleriyle aktif olarak ilgilenen ABD'deki medya kuruluşlarındaki gazeteciler nezdinde marka güveni oluşturmuştur. Media OutReach Newswire, 'Medya ve Gazeteci Analizleri' sayesinde, ABD'deki yayın organlarına göre kaç gazetecinin müşterilerinin basın bültenlerini açtığını ve elde edilen medya haberlerini raporlayabilmektedir.



Her bülten için Medya ve Gazeteci İçgörüleri



Tüm bültenler için PR Zeka Raporu

Bütünleşik PR ve İletişim Çözümü aracılığıyla Media OutReach Newswire'ın küresel dağıtım ağı; müşteri basın bültenlerini doğrudan gazetecilere ulaştırıyor, SEO ve GEO'yu güçlendirmek için alan adı otoritesine sahip güvenilir haber sitelerinde bültenlerin aynen yayınlanmasını garanti ediyor ve zaman içindeki performansı izleyen PR Kampanya Zekası'nı veri içgörüleriyle birlikte sunan bülten sonrası raporlar sağlıyor.



Bu bütünleşik çözüm, hem ülke içi hem de küresel PR kampanyalarında basın bülteni dağıtımından veri içgörüleri ve PR Kampanya Zekası ile raporlamaya kadar, iletişim profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Çin, Hong Kong, Singapur, Malezya, Tayland, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve APAC (Asya-Pasifik) genelindeki yüzlerce müşteri; denizaşırı operasyonlarını ve marka bilinirliklerini Kanada, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, ASEAN, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri ve Afrika pazarlarına genişletmek için bu çözüme güvenmektedir.

MEDİA OUTREACH NEWSWİRE HAKKINDA

Media OutReach Newswire, Asya Pasifik bölgesinin ilk küresel haber ajansı olup, hem bölge genelinde hem de dünya çapında medya kuruluşları, şirketler, ajanslar ve hükümetler için güvenilir bir iş ortağı olarak hizmet vermektedir.

2009 yılında PR sektörünün bir öncüsü olarak kurulan Media OutReach Newswire, basın bülteni dağıtımını Bütünleşik PR ve İletişim Çözümü ile yeniden tanımlamak için yapay zeka (AI) ve SaaS teknolojisinden yararlanmaktadır. Şirket, basın bültenlerini hedef medyadaki gazetecilere ve editörlere ulaştırma, müşteri haber bültenlerini alan adı otoritesine (DA) sahip gerçek medya sitelerinde yayınlama ve zaman içindeki performansı izleyen PR Kampanya Zekası ile birlikte veri içgörüleri sunan bülten sonrası raporlar sağlama gibi temel hizmetlerine odaklanmaktadır. Mart 2026'da şirket, müşterilerinin yapay zeka görünürlüğünü güçlendirmek amacıyla çevrimiçi haber yayınlarına JSON-LD Şema İşaretlemesini entegre etmiştir.



200.000'den fazla gazeteci ve editör, 70.000'den fazla medya kuruluşu, 1.500'den fazla medya ortağı ve 40'tan fazla dilden oluşan küresel bir ağa sahip olan Media OutReach Newswire'ın; garantili eksiksiz yayın sağlama odaklı yaklaşımı, marka güveni ve yapay zeka görünürlüğü oluşturmak için SEO ve GEO'yu güçlendirir. Zira alan adı otoritesine sahip gerçek medya sitelerinde yayınlanan basın bültenleri, arama motorları ve yapay zeka modelleri tarafından güvenilir kabul edilmektedir.



Merkezi Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bulunan şirketimiz, ABD ve Kanada, Latin Amerika, Birleşik Krallık ve Avrupa, Orta Doğu, Körfez Ülkeleri, Afrika, Asya Pasifik, Güneydoğu Asya ve ASEAN'ı kapsayan küresel bir basın bülteni dağıtım ağına sahiptir.