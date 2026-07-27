Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 28 Temmuz'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde güvenlikten enerjiye, ticaretten su yönetimine kadar birçok başlık ele alınacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 28 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Görüşmelerde güvenlik, ticaret, enerji, ulaştırma ve su yönetimi başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği konularının ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.