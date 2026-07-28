CGTN, Çin'de yaşanan seyahat patlamasını irdeleyen bir makale yayımladı.

GLOBE NEWSWIRE / PEKİN (İGFA) - Gittikçe artan sayıda küresel ziyaretçi daha serin destinasyonlar arayışıyla Çin'e yönelirken, makale Çin'deki turizm patlamasını irdeliyor ve Çin'in vize kolaylaştırma politikalarının kapsamını genişletmesinin ve yabancı dostu hizmetlerin bu seyahat trendine nasıl ivme kazandırdığının altını çiziyor.

Aşırı sıcaklar Avrupa'nın çoğunu kasıp kavururken yeni bir seyahat trendi ortaya çıkıyor. Gün geçtikçe daha fazla sayıda kişi, seyahat etmek için kendi ülkelerinin dışında daha serin yaz destinasyonları arıyor ve Çin bu kişilerin ilk tercihleri arasında öne çıkıyor.

Serin iklimi, yeşil tepeleri ve temiz sularıyla tablo gibi manzaralar sunan, Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou Eyaleti'nde bulunan ve Çin'in 'serin şehri' ismiyle bilinen Liupanshui Şehri, sıcaklardan kaçan yabancı seyahatseverler için gözde bir destinasyona dönüştü. Bu yaz tatili boyunca şehir genelinde müzik festivalleri ve kırsal bahçe fuarları dâhil olmak üzere 20'den fazla temalı etkinlik düzenleniyor ve dünyanın her köşesinden ziyaretçileri kendine çekiyor.

Max Slonim isimli Amerikalı turist, bu yaz şehirde gezerken serin ve rahatlatıcı havadan etkilendiğini dile getirdi. 'Manzaralı ve güzel yerlere ne zaman gitseniz büyük kalabalıklar ve uzun kuyruklar olmadan doğanın ve huzurlu ortamın tadını gerçekten çıkarabiliyorsunuz.' diye açıkladı Slonim.

'Çin Seyahati' trendinin arkasındaki daha geniş kapsamlı ivme artmaya devam ediyor. Kayıtlara göre 2026'nın ilk yarısında 22,91 milyondan fazla kişi Çin'i ziyaret ederken, önceki yılın aynı dönemine göre %20,4'lük bir artış yaşandı. Yunnan, Guizhou ve Hunan eyaletleri gibi geleneksel yaz destinasyonları, uluslararası seyahatseverlerin yaz tatili istek listelerinin birinci sırasında kendine yer buldu.

ÇİN'E SEYAHATLERDE PATLAMA YAŞANIYOR

Orta Çin'de yer alan, rüya gibi manzaralarıyla dünyaca ünlü Hunan Eyaleti'ndeki bir turizm şehri olan Zhangjiajie'yi ziyaret eden seyahetseverler için yoğun sezon başladı. Avrupa, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerden gelen turistler; serin meltemlerin ve yemyeşil ormanların doğal bir sığınak sunduğu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan kum taşı dağlarına yöneliyor.

Çin'in uygulamaya koyduğu 240 saatlik vizesiz transit geçiş politikasından yararlanan şehir, yolcular için sekizden fazla ülke ve bölgeyi birbirine bağlayan 10'dan fazla hava yolu rotası açtı. Sınır kapısında hızlı pasaport kontrolü prosedürleri ve sadece pasaportla önemli cazibe merkezlerine girme olanağı, uluslararası ziyaretçiler için şehirde seyahat etmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı.

Temmuz ayının başından bu yana Zhangjiajie Büyük Kanyonu Görmeye Değer Manzara Alanı'na yapılan aile ziyaretlerinde ani bir artış yaşanırken 10.000'e yaklaşan günlük ziyaretçi sayısı içinde ülkeyi ziyaret eden turistlerin payı toplam rakamın %50'sini oluşturdu.

Çin'in deniz kıyısındaki daha serin destinasyonlara gösterilen ilgide de artış görülüyor. Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaleti'nde yer alan sahil şehri Qinhuangdao yelkencilik, sürat teknesi gezileri, Çin Seddi Müzesi'ndeki somut olmayan kültür mirası performansları ve sürükleyici sanal gerçeklik deneyimleri dâhil olmak üzere çeşitli yaz etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Şehri yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %50'lik bir artışla, 43.000 kişi ziyaret ederken ülke dışından gelen turistlerin ortalama kalış süresi yedi günden on beş güne çıkarak ikiye katlandı.

Bu trend özellikle Avrupalı seyahatseverler arasında göze çarpıyor. Bu yaz sezonunda Çin'e en çok ziyaretçi gönderen ilk 20 pazar arasında Avrupa ülkeleri yaklaşık %30'luk paya sahip. Seyahat rezervasyonları önceki yıla göre %275 artarken cazibe merkezi biletlerine yönelik siparişler 20 kat arttı. Sadece Britanya, Fransa ve Almanya'dan gelen ziyaretçiler tüm Avrupalı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 42'sini oluşturuyor.

NEDEN ÇİN?

Bu turizm patlamasının arkasında Çin'in kapsamını sürekli genişlettiği vize kolaylaştırma politikası bulunuyor. Çin şu anda 50 ülkenin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş olanağı sunarken 29 ülkeyle de karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladı. Bu arada 55 ülkenin vatandaşları 240 saatlik vizesiz transit geçiş programından yararlanarak Çin'e girmek için artık belirlenmiş 65 sınır kapısını kullanabiliyor.

Uluslararası erişilebilirlikte de kayda değer oranda artış görüldü. Doğrudan uçuşlar artık yurt dışı destinasyonlar ile Çin'in 160 şehri arasında bağlantı kurarken Çin'e gelen seyahatseverlerin dörtte üçünden fazlası artık Çin'e vizesiz giriyor.

Bu arada seyahat hizmetleri de yabancılar için gün geçtikçe daha erişilebilir ve kullanması kolay hâle geldi. Çok dilli bilet makineleri, yapay zekâ destekli çeviri cihazları, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve başka dillerde müşteri desteği şimdi turistik cazibe merkezlerinde ve önemli seyahat platformlarında yaygın olarak ziyaretçilere sunuluyor.

Ama yabancı ziyaretçilerin defalarca vurguladığı bir ayrıntı şaşırtıcı derecede basit: klimalar. Havalimanlarından metro istasyonları ve alışveriş merkezlerine, oteller ve turistik cazibe merkezlerine kadar, dünyanın en büyük ve en güvenilir enerji sistemlerinden birinin desteklediği güvenilir soğutma sistemleri Çin'in yaz seyahati deneyiminin temel özelliklerinden biri hâline geldi.

Çin'deki yaz maceralarını farklı sosyal medya platformlarında paylaşan yabancı seyahatseverlerin videoları, dünya genelindeki kitlelerin Çin'i yeniden keşfettikleri pencereler hâline geldi. Gün geçtikçe daha fazla sayıda ziyaretçi Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen dışına yönelerek antik kasabaları, dağ köylerini ve daha az bilinen şehirleri keşfe çıkıyor. Bu ziyaretçiler, sadece yaz sıcağından kaçabilecekleri serin bir yer bulmakla kalmıyor, gün geçtikçe daha erişilebilir, misafirperver, heyecan ve hayat dolu bir Çin'i keşfediyor.

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