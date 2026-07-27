Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'ın Kipi (İpsala) ve Kastanies (Pazarkule) Gümrük Kapılarında gümrük personelinin gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin sona erdiğini, sınır kapılarındaki geçişlerin yeniden normal seyrine döndüğünü açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'ın Kipi (İpsala) ve Kastanies (Pazarkule) Gümrük Kapılarında görev yapan gümrük personelinin 27 Temmuz'da saat 07.30 ile 11.30 arasında gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin saat 12.00 itibarıyla sona erdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eylemin sona ermesinin ardından her iki gümrük kapısında ticari araçlar, yolcu taşıyan araçlar ve diğer geçişlerin yeniden olağan akışına döndüğü, gümrük işlemlerinin normal şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük kapılarındaki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, uluslararası ticaretin kesintisiz devam etmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili makamlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.