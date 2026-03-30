TruMerit öncülüğündeki rapor; dünya çapındaki sağlık sistemlerini güçlendirmek için yenilikçi istihdam modellerini, teknoloji destekli bakımı ve ekip tabanlı yaklaşımları vurguluyor.

ACCESS Newswire / PHILADELPHIA, PENSİLVANYA (İGFA) - TruMerit™ tarafından bugün yayınlanan yeni bir uluslararası rapor, küresel personel eksikliklerini gidermek ve hasta bakımını güçlendirmek için sağlık iş gücü modellerinin temelden yeniden tasarlanması çağrısında bulunuyor. '

Safe Staffing Through New Models of Care' ( Yeni Bakım Modelleri Aracılığıyla Güvenli İstihdam ) başlıklı rapor; sağlık liderlerinin, düzenleyicilerin ve politika yapıcıların bakım ekiplerinin nasıl yapılandırıldığını, klinisyenlerin nasıl birlikte çalıştığını ve teknolojinin daha güvenli ve sürdürülebilir bakım sunumunu nasıl destekleyebileceğini yeniden düşünmelerine yardımcı olacak sistem tabanlı bir çerçeve sunuyor.

Sağlık sistemi liderleri, düzenleyiciler, akademik uzmanlar ve klinik yenilikçilerden oluşan uluslararası bir görev gücü tarafından geliştirilen rapor, iş gücü açıklarını çözmenin sadece klinisyen sayısını artırmaktan fazlasını gerektirdiğini vurguluyor. Bunun yerine rapor; sağlık profesyonellerinin eğitimlerinin tüm kapsamıyla uygulama yapmalarına olanak tanıyacak, meslekler arası ekip çalışmasını genişletecek ve dijital sağlık teknolojilerini entegre edecek bakım sunum modellerinin modernizasyonu çağrısında bulunuyor.

TruMerit CEO'su Peter Preziosi (PhD, RN, CAE, FAAN), 'Küresel sağlık iş gücü krizi, sadece daha fazla klinisyen ekleyerek çözülemez,' dedi. 'Güvenli istihdam, bakımın nasıl sunulduğuna dair sistemli bir bakış açısı gerektirir. Bu çerçeve, politika yapıcılar ve sağlık sistemi liderleri için iş gücü politikası, hizmet sunumu ve sonuçları uyumlu hale getirecek yol göstericiler sağlamaktadır; böylece bakım ekipleri hasta ihtiyaçlarını güvenli, sürdürülebilir ve yerel gerçekleri yansıtan yollarla karşılayabilir.'

Raporda ana hatları belirtilen çerçeve, birbirine bağlı üç alan etrafında organize edilmiştir:

Sistemler ve Girdiler: Düzenleyici politikalar, iş gücü altyapısı ve eğitim sistemleri.

Hizmet Sunumu: Ekip tabanlı bakım, hibrit istihdam modelleri, teletıp ve yapay zeka (AI - Artificial Intelligence) destekli iş akışları.

Çıktılar ve Sonuçlar: İş gücü sürdürülebilirliği, hasta güvenliği, iyileştirilmiş erişim ve maliyet etkinliği.

Bu bileşenler birlikte, sağlık sistemlerinin gelişen toplum sağlığı ihtiyaçlarına uyum sağlamasına olanak tanıyan sürekli bir iyileştirme döngüsü oluşturmaktadır. Dünya genelindeki sağlık sistemleri; yaşlanan nüfus, artan kronik hastalık oranları, iş gücü tükenmişliği ve sağlık çalışanlarının dengesiz dağılımı gibi eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır. Aynı zamanda; dijital sağlık, teletıp ve veri analitiğindeki ilerlemeler, bakıma erişimi genişletmek ve verimliliği artırmak için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Providence Hemşirelik Direktörü ve Yeni Bakım Modelleri Aracılığıyla Güvenli İstihdam Görev Gücü Başkanı Sylvain Trepanier (DNP, RN, CENP, FAONL, FAAN), 'Güvenli istihdamın geleceği, sağlık iş gücünün dürüstlüğünü ve refahını korurken inovasyonu benimsemeye bağlıdır,' dedi. 'Bu rapor, sağlık sistemlerinin geleneksel istihdam modellerinin ötesine geçerek; hemşireleri ve diğer sağlık profesyonellerini güçlendiren, aynı zamanda hasta sonuçlarını iyileştiren iş birlikçi, teknoloji destekli bakım ekiplerine nasıl yönelebileceğini göstermektedir.'

Rapor, birçok ülkeden başarılı bakım modellerini vurgulayan, hasta sonuçlarında, iş gücü elde tutma oranlarında ve sağlık sistemi verimliliğinde ölçülebilir iyileşmeleri kanıtlayan küresel vaka incelemelerini içermektedir. Raporun; sağlık sistemi liderleri, sağlık bakanlıkları, düzenleyiciler, akademik kurumlar ve küresel iş gücü politika yapıcıları için stratejik bir kaynak olarak hizmet etmesi amaçlanmaktadır.

TRUMERİT HAKKINDA

TruMerit, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının hareketliliğini destekleme konusunda yaklaşık 50 yıllık deneyime sahip, sağlık iş gücü geliştirmede dünya çapında bir liderdir. Eski adıyla CGFNS International olan TruMerit; Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde uygulama yetkisi arayan, uluslararası eğitim almış sağlık profesyonellerinin eğitim, öğretim ve mesleki deneyimlerini doğrular. Genişletilmiş misyonu ve Küresel Sağlık İş Gücü Geliştirme Enstitüsü (Global Health Workforce Development Institute) aracılığıyla TruMerit; küresel sağlık iş gücünü güçlendiren ve adil, sürdürülebilir kariyer hareketliliğini teşvik eden araştırmaları, standartları ve sertifikaları ileriye taşımaktadır.

