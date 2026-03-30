Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Niobe Edebiyat/Sanat Söyleşileri'nin 10'uncu konuğu, ünlü gazeteci ve yönetmen Nebil Özgentürk oldu. Özgentürk, etkinlik kapsamında yaşam öyküsünü ve mesleki deneyimlerini sanatseverlerle paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Özgentürk; çocukluk yıllarından bugüne uzanan yolculuğunu, gazetecilik ve belgeselcilik kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı.

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara ve edindiği birikimlere değinen usta isim, imza attığı televizyon projelerinin mutfak sürecini ve gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladığı yeni çalışmalarını dinleyicilere aktardı.

BAŞKAN DUTLULU'DAN ÖZGENTÜRK'E TEŞEKKÜR

Yoğun ilgi gören etkinliğe; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın, Ahmet Ata Temiz, Erk Kayabaş ve Pınar Mine Hacıalibeyoğlu'nun yanı sıra başkan danışmanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşinin soru-cevap bölümünün ardından Başkan Besim Dutlulu, Özgentürk'e teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Program sonrasında Özgentürk, okurları için kitaplarını imzaladı.

'TADI DAMAĞIMIZDA KALAN BİR SÖYLEŞİ OLDU'

Etkinlik sonunda memnuniyetini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık; pek çok katılımcı gibi bizim için de tadı damağımızda kalan bir buluşma oldu. Değerli Nebil Özgentürk'ü en kısa sürede yeniden aramızda görmeyi ümit ediyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, kendisini Manisa'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum.'

Program, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.