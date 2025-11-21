Türkiye'nin önemli turizm buluşmalarından biri olarak kapılarını açan Travel Expo Ankara Fuarı'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. de yerini aldı. Stantta, Erciyes Kayak Merkezi'nin yanı sıra Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerleri ile alternatif turizm seçenekleri yoğun ilgi gördü.

ANKARA (İGFA) - 20-22 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Erciyes Dağı'nın dört mevsim turizm imkânlarını, kış turizmi, spor turizmi, doğa turizmi, kültür turizmi ve sağlık turizmi gibi zengin potansiyelini, ulusal düzeyde tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte Travel Expo Ankara fuarında bulunan Kayseri Erciyes standını ziyaret etti. Alpaslan ve Cıngı, stantta görevlilerden, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kayseri Erciyes A.Ş., Kayoted, Astuder, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile kurulan stant içerisinde bulunan gondol ve suni kar da katılımcıların yoğun ilgisini gördü.

Katılımcılar, Kayseri standında Erciyes Kayak Merkezi'nin yanı sıra Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerleri ile alternatif turizm seçeneklerine şahit oldu.

'Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi' listesinde, Türkiye'den tek merkez olarak yer alan Erciyes Kayak Merkezi, 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesisi ve 41 farklı pistiyle, dağ turizminin en önemli destinasyonlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.