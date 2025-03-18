İBB, ücretsiz ve sınırsız interneti tramvaylara taşıyor. İBB WiFi hizmeti, T1 (Bağcılar-Kabataş), T4 (Topkapı-Mescid-i Selam) ve T5 (Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı) tramvay hatlarında devreye alındı. Günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kullandığı bu hatlarda, yolcular kesintisiz internet hizmeti alabilecek. İBB Wi-Fi hizmetine “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden erişmek mümkün.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplu taşımada internet erişimini daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla, T1 (Bağcılar-Kabataş), T4 (Topkapı-Mescid-i Selam) ve T5 (Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı) tramvay hatlarında ücretsiz ve sınırsız İBB Wi-Fi hizmeti devreye alındı. Günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin kullandığı bu hatlarda, yolcular kesintisiz internet hizmetini alabilecek.

203 VAGON, 406 ERİŞİM NOKTASINDA BAŞLADI

İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve İSTTELKOM AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, yoğun kullanım altında bile yüksek performans gösterecek şekilde tasarlandı. 203 vagona yerleştirilen 406 erişim noktası sayesinde yolcular, yolculukları boyunca internet bağlantısını kesintisiz sürdürebilecek. Ücretsiz internetin ilerleyen dönemlerde metro ve otobüslerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İBB WiFi 6 MİLYON KULLANICIYA HİZMET VERİYOR

Teknolojiyi herkes için erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan İBB, kent genelinde toplam 13 bin erişim noktasında yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ücretsiz internet hizmeti veriyor. İstanbullular, ücretsiz İBB Wi-Fi hizmetine “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden kolayca erişebiliyor.