Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde, süt ineklerinin satışa sunulduğu mezat gerçekleştirildi. Sütçü İnek Irklarının açık artırmaya çıkarıldığı Trakya’nın ilk mezatında en ucuz 145 bin, en pahalısı 225 bin tl’den satıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Evreşe belediyesi ile Dost Genetics ve Dost Mezat işbirliği ile bugün gerçekleşen Sütçü İnek Irklarının açık artırmaya çıkarıldığı Trakya’nın ilk mezatında en ucuz 145 bin, en pahalısı 225 bin tl’den satıldı.

Trakya bölgesinde sütçü ırkın yer aldığı ilk mezat, Evreşe’deki büyükbaş hayvan çiftliğinde özel kurulan kapalı alan ve katılımcıların oturabileceği tribünlerinde kurulduğu alanda gerçekleştirildi.

Yurdun dört bir yanından gelen davetiye ve daha önceden yapılan kayıtlı olan kişilerin alındığı mezata katılım oldukça fazla oldu.

Yurdun çeşitli bölgelerinden mezat için gelenlerin arasında azda olsa bayan besicilerinde olması dikkat çekerken, ortalama 514 kilo ağırlıktan başlayan 660 kiloya kadar çıkan süt ineklerin ihalesine girenlerin en az 5 adet inek alması şartıda kondu ve açık artırmaya giren besiciler en ucuz inek için 725 bin tl öderken, en pahalı beş inek içinde 1 milyon 125 bin tl ödeyerek en sütçü ineklerin sahipleri oldular.