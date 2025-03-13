Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bilim ve sanatı buluşturan bir etkinliğe imza attı.

ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üniversite Eczacılık Fakültesi ve Flora Araştırmaları Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Bilim ve Sanat Paneli” Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, bitki ressamlığı komite üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Elvan Bakar, Türkiye’nin bitki çeşitliliği açısından önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Şifalı Bitkiler temalı Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisinin, Türkiye’nin zengin bitki örtüsünü yansıtan bilimsel bitki resimlerinden oluştuğunu belirten Bakar, bu eserlerin bitkilerin morfolojik detaylarını, taksonomik özelliklerini ve tıbbi potansiyellerini doğru bir şekilde yansıtarak bilimsel çalışmalara katkı sunduğunu ifade etti.

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, “Flora Araştırmaları Derneği ile 20 Yıllık Türkiye Bitkileri Yolculuğu” başlıklı sunumunda, Derneğin kuruluş süreci, amaçları ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bilimsel Bitki Ressamı Sema Niğdeli ise “Çağları Aşan Sanat: Bitki Ressamlığı” başlıklı sunumunda, bilimsel bitki resimlerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler vererek örnekler sundu.

Panelin sonunda ise “Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisi”nin açılışı yapıldı. Sergide, 37 farklı ressam tarafından hazırlanan toplam 70 eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılardan tam not alan etkinlik, bilim ve sanatı bir arada görme fırsatı sundu.