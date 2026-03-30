Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bulgaristan'ın Burgas şehrinde düzenlenen 4. Burgas İş Forumu, Trakya'nın ekonomi kurmaylarını ağırladı.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik köprüleri sağlamlaştırmayı hedefleyen 4. Burgas İş Forumu, iki ülkenin iş dünyasını bir araya getirdi. Forumda Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın başkanlığındaki geniş bir heyet yer aldı.

BÜYÜKELÇİ UYANIK'TAN EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan T.C. Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, iki komşu ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Uyanık, iş dünyası temsilcileri arasındaki doğrudan diyaloğun ekonomik ilişkilerin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Forum süresince Keşan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) tanıtımı ön planda tutuldu. Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ve oda yöneticileri; Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK ve çeşitli iş platformları nezdinde görüşmeler gerçekleştirdi. Özellikle Burgas bölgesindeki sanayicilerin Keşan'daki yatırım olanaklarına yönlendirilmesi ve bölgeye yabancı sermaye kazandırılması amacıyla önemli temaslarda bulunuldu.

SINIR ÖTESİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, uluslararası iş birliklerini güçlendirmenin bölge ekonomisi için hayati olduğunu belirterek; 'Bölgemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her platformda yer almaya kararlıyız. Bulgaristan ile olan ticari partnerliğimizi yeni yatırımlarla taçlandırmayı hedefliyoruz' dedi.