İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle araç içi ekipmanların kullanımına ilişkin uzun süredir tartışma konusu olan birçok başlığın netleştirildiğini açıkladı. Düzenleme, hem sürücü haklarını korumayı hem de trafik güvenliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle araç içi teknoloji ve donanımların kullanımına ilişkin belirsizliklerin giderildiğini belirten Bakan Çiftçi, uygulamada birlik sağlanacağını ifade etti.

Düzenlemeye göre, sürücünün görüş alanını engellememesi şartıyla ön cama monte edilen telefon tutucuları, araç kameraları ve belirlenen ölçülerdeki aparatların kullanımına izin verilecek.

Böylece özellikle navigasyon ve araç kamerası kullanımına ilişkin yaşanan tereddütler sona erecek.

Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye düşürmediği sürece yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Fabrika çıkışlı multimedya ekranları ile navigasyon, park destek sistemi ve araç kameralarının görüntülendiği ekranlar nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulanmayacak.

Araç içi ses sistemleriyle ilgili de yeni kriterler getirildi. Teknik standartlara uygun ses sistemi, subwoofer ve amplifikatör kullanımı serbest olacak. Ancak sesin araç dışına taşarak çevrenin huzurunu bozması halinde işlem yapılabilecek. Bu tür ihlallerde ise somut tespit ve kayıt şartı aranacak.

Öte yandan otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına da mevcut uygulama kapsamında devam edilecek.Bakan Çiftçi, düzenlemenin amacının kuralları daha açık hale getirmek, uygulamada farklılıkları ortadan kaldırmak, sürücülerin haklarını korurken trafik güvenliğinden taviz vermemek olduğunu vurguladı.