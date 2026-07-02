Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Bakan Kurum, sistemin ilk gününden itibaren 649 bin kullanıcıya ulaştığını ve DOA makineleri aracılığıyla 1,5 milyon ambalajın toplandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin (DYS) ilk uygulama sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşların sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kurum, 'Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk gününden bu yana 649 bin kullanıcıya ulaştığını, DOA makineleri aracılığıyla ise 1,5 milyon ambalajın toplandığını açıkladı.

Toplanan ambalajların geri dönüşüm yoluyla yeniden ekonomiye kazandırılacağını vurgulayan Kurum, uygulamanın daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek hedeflerine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, 'Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak' ifadelerine yer verdi.

Depozito Yönetim Sistemi, tek kullanımlık içecek ambalajlarının geri dönüşümünü artırmayı ve atık miktarını azaltmayı hedefleyen çevre uygulamaları arasında yer alıyor.