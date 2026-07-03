Kayseri Melikgazi Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak, kurumsal süreçlerini güçlendirmek ve vatandaş memnuniyetini daha üst seviyeye taşımak amacıyla uyguladığı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkiki başarıyla tamamladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmaların TSE tetkik ekibi tarafından ayrıntılı olarak incelendiğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Belediyemizde yapılan tetkik kapsamında süreç yönetimi, performans izleme, dokümantasyon, risk ve fırsatların yönetimi ile vatandaş memnuniyetine yönelik uygulamalar değerlendirildi.

TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Melikgazi Belediye'mizin ISO 9001:2015 standardının gereklerini tam olarak karşıladığı tespit edildi. Belediyemiz, tetkik sürecini sıfır uygunsuzlukla tamamlayarak kalite yönetim sistemi uygulamalarında örnek bir başarı ortaya koydu. Bu başarı tüm çalışanlarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur.

Kalite yönetim sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar, kurumsal hizmet kalitesine önemli katkı sunuyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için belediyemizi sürekli yeniliyor, günümüze uygun hale getiriyoruz. Vatandaş odaklı, verimli, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeye dayalı yönetim anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.