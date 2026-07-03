Meteoroloji'ye göre Trakya, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği yurt genelinde rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.