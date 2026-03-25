Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 18 ilçenin tamamında aralıksız devam eden çalışmalarla yollar daha modern, güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son 1 yıl içerisinde; 464 bin 805 ton asfalt serimi, 259 bin 265 metreküp beton yol yapımı, 167 bin 86 metrekare parke ve kaldırım düzenlemesi gerçekleştirildi.

Ayrıca 198 bin 900 kilogram yaya korkuluğu, 18 bin metre oto korkuluk, 16 bin 47 metrekare çelik grid ağ ile 281 bin 252 metreküp taş duvar imalatı yapıldı.

18 İLÇEDE YOĞUN MESAİ

Ekipler; asfalt serim ve yama, beton yol uygulamaları, sanat yapıları, yeni yol açma ve genişletme çalışmaları, yağmur suyu hattı imalatı, kanal ve ızgara temizliği, heyelanla mücadele, karla mücadele, bakım-onarım ve temizlik faaliyetlerini 18 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak sürdürüyor.

YAŞAM KALİTESİ ARTIRIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizin her noktasına eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunuyor, yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Caddelerden mahalle yollarına kadar birçok noktada yürüttüğümüz çalışmalarla Trabzon'u daha modern ve yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz' ifadelerine yer verildi.