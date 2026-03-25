Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik taşınma desteği, artan kira ve nakliye maliyetleri karşısında vatandaşlara nefes oluyor. Başvurular sürerken destekten yararlanan aileler uygulamadan memnun.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan 'Taşınma Desteği' dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kiraların ve nakliye masraflarının arttığı bu dönemde taşınma telaşında olan ihtiyaç sahibi ailelere nefes oluyor.

Bu kapsamda, Erhan-Şehnaz Akyıl çifti kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin taşınma desteğine müracaat etti. Yapılan inceleme sonucunda, şartları taşıyan genç çifte 10 bin TL'lik destek sağlandı.



'BU DESTEK BİZE CAN SUYU OLDU'



Başvuru sürecinin hızlı ve şeffaf ilerlediğini belirten Şehnaz Akyıl, 'Başvurumuz kabul edildi ve desteği aldık. Kiraların ve taşınma maliyetlerinin çok arttığı bu zamanda aldığımız destek bize çok iyi geldi. Belediyemizin bu zor günlerde yanımızda olduğunu hissetmek, maddi katkı kadar manevi olarak da bize güç verdi. Büyükşehir Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na çok teşekkür ederiz' dedi.



EN ZOR ANINDA, BÜYÜKŞEHİR YANINDA



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışlarının temelinde insan odaklı bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 'İnsanımızın en çok ihtiyacı olduğu anda, sosyal adaleti sadece bir kavram olmaktan çıkarıp, her haneye dokunan somut bir desteğe dönüştürüyoruz. Sosyal yardımlarımızı her geçen gün daha da genişleterek, halkımızın yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.'



MÜRACAATLAR DEVAM EDİYOR



Denizli il sınırları içerisinde taşınma sürecinde olan ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığı taşınma desteğine müracaatlar www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegibasvuru/ adresinden gerçekleştiriliyor. 10 bin TL'ye kadar sağlanan taşınma desteğinden yararlanacak ailelerin Denizli sınırları içinde ikamet etmesi, taşınma tarihinden itibaren en fazla 3 ay içerisinde başvurusunu yapmış olması gerekiyor.