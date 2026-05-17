Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18 ilçede eş zamanlı olarak yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımları devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 ilçede bütün yolları mercek altına alarak eş zamanlı çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler, asfalt serim ve yama, beton yol uygulamaları, yeni yol açma ve genişletme, sanat yapıları, çelik grid ağ, oto korkuluk, yağmur suyu hattı imalatı, kanal, ızgara ve yol temizliği, kaldırım yapımı, parke döşeme, bakım, onarım, karla ve heyelanla mücadele gibi birçok çalışmayı hayata geçiriyor.

Yapılan çalışmalarla yolların standardı yükseltilerek vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuluyor.

BETON YOL FAALİYETLERİ

Bazı mahallelerde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları şu şekilde: Of ilçesi Uğurlu Mahallesi bin 400 metre, Güresen Mahallesi 300 metre, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi 300 metre, Şalpazarı Simenli Mahallesi 750 metre. Ayrıca Vakfıkebir ilçesi Deregözü-Karadağ yolunda arasında yapılması planlanan 6 bin 500 metrelik yolun 3 bin metresi tamamlandı, kalan kısımda çalışmalar sürüyor.

ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI

Öte yandan Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi Köşk Caddesi'nde 1000 metre asfalt serim çalışması gerçekleştirilirken ekipler mahallede çalışmalara devam ediyor. Yine Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde 900 metre, Maçka ilçesi Sukenarı Mahallesi'nde ise bin 200 metre asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

YOĞUN GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını önemsiyoruz. Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliliği önceliğimizdir. Her ilçemizde yol sorunlarını çözmek için ekiplerimiz yoğun bir gayretle çalışmaktadır' denildi.