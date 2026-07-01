Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Ünlü Show' adlı müzikal tiyatro oyunu, temmuz ayı boyunca Trabzon'un 11 ilçesinde sanatseverlerle buluşacak. Müzik, mizah, taklit ve dansı aynı sahnede buluşturan gösterinin ilçe turnesi, 3 Temmuz Cuma günü Akçaabat'ta başlayacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun büyük beğeni toplayan 'Ünlü Show' adlı müzikal tiyatro oyunu, temmuz ayı boyunca ilçe turnesine çıkarak Trabzon'un 11 ilçesinde sanatseverlerle buluşacak.

Müzik, mizah, taklit ve dansın iç içe geçtiği renkli gösteri, birbirinden eğlenceli performansları ve nostaljik atmosferiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İlçe turnesi kapsamında oyun; 3 Temmuz Cuma günü saat 20.15'te Akçaabat ilçesi Sahilpark Festival Meydanı'nda sahnelenecek. Turne, 6 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de Beşikdüzü ilçesi Gözaçan Parkı Amfi Tiyatro'da, 7 Temmuz Salı saat 20.00'de Vakfıkebir ilçesi Sahil Otoparkı'nda, 9 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Çarşıbaşı ilçesi Millet Bahçesi'nde, 13 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de Yomra ilçesi Hürriyet Parkı'nda, 14 Temmuz Salı saat 20.00'de Of ilçesi Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu bahçesinde, 17 Temmuz Cuma saat 20.00'de Sürmene ilçesi 25 Şubat Gençlik Parkı'nda devam edecek.

Gösteri, 19 Temmuz Pazar saat 15.00'te Araklı ilçesi Turup Millet Ormanı'nda, 20 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te Çaykara ilçesi Uzungöl'de bulunan Şehit Mehmet Aygün İlkokulu'nda, 21 Temmuz Salı saat 20.00'de Arsin ilçesi Sahil Parkı'nda ve 23 Temmuz Perşembe saat 20.00'de Maçka İlçe Stadyumu'nda sahnelenecek.

YAZ AKŞAMLARINA RENK KATACAK

İzleyicileri nostaljik ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak Ünlü Show, özellikle 1990'lı yıllara damga vuran sanat, televizyon ve sahne dünyasının unutulmaz isimlerini başarılı taklit performanslarıyla yeniden canlandıracak.

Canlı müzik, dans gösterileri ve mizahi skeçlerle zenginleştirilen oyun, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden renkli içeriğiyle izleyicilere unutulmaz bir yaz akşamı yaşatmayı hedefliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada tüm vatandaşlar, ücretsiz gerçekleştirilecek Ünlü Show gösterilerine davet edildi.