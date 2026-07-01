Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Expo Sport arasında düzenlenecek ExpoSport 2027 Gaziantep Spor Fuarı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Spor endüstrisinin en dinamik ve yenilikçi organizasyonlarından biri olmaya hazırlanan ExpoSport 2027, 22-25 Nisan 2027 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde Gazi şehirde dünyanın dört bir yanından spor profesyonellerini, markaları, yatırımcıları ve spor tutkunlarını bir araya getirecek. Kentin spor vizyonuna uluslararası ölçekte katkı sunması hedeflenen fuar için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü, desteği ve ortaklığında gerçekleştirilecek fuar için hazırlanan iş birliği protokolü, Başkanlık Makamı'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Expo Sport Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin ve Expo Sport Genel Koordinatörü Adnan Kabasakal tarafından imzalanan protokolle, fuarın planlama, organizasyon ve iş birliği süreçlerine ilişkin yol haritası belirlendi.

SPORA DAİR HER ŞEY BU FUARDA OLACAK

Gaziantep'i uluslararası spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmesi hedeflenen fuar, spor malzemeleri, fitness ekipmanları, performans teknolojileri, spor giyim ürünleri ve daha birçok alandaki en yeni gelişmeleri sergileyerek katılımcılara benzersiz ve ilham verici bir deneyim sunacak.

Bunun yanı sıra paneller, atölyeler ve interaktif etkinliklerle spor dünyasına yön veren uzmanları ağırlayacak olan fuar, sektör profesyonelleri, yatırımcılar ve girişimciler için yeni iş birliklerinin kurulmasına ve önemli ticari fırsatların oluşmasına da zemin hazırlayacak.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN SPOR ŞEHRİ GAZİANTEP VURGUSU

Protokol imza töreninde 'Spor Şehri Gaziantep' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, fuar hakkında şunları söyledi:

'Spora dair olan bütün muhatapların bir araya geldiği, özellikle gençlerin görmek istediği her alanda görmek istediği kişileri göreceği çok güzel bir fuarın altyapısının bugün imzasına atacağız. Nisan ayında önümüzdeki yıl baharla birlikte cıvıl cıvıl içinde bütün gençlerin olduğu, bütün spor dallarının olduğu, yurt dışından hem uluslararası hem de ulusal markaların burada olduğu olağanüstü bir haftayı hep birlikte inşa edeceğiz. Spor şehri Gaziantep'in inşasında bu yolculukta yanımızda olan gençlerimize, genç dostu, spor dostu herkese de bu heyecanımızı paylaşmalarını ve bizimle birlikte bu yolculukta güçlü destek vermelerini istiyoruz.'

DİYADİN: BÜYÜYEN SPOR ENDÜSTRİSİNİ GAZİANTEP TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE BULUŞTURACAĞIZ

Expo Sport Yönetim Kurulu Başkanı Murat Diyadin ise imza töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerine teşekkür ederek, 'Büyüyen spor endüstrisini Gaziantep tarihiyle buluşturacağız. 22-25 Nisan'da tüm spor endüstrisinin paydaşlarını, sporcuları ve tüm Gaziantep halkını bekliyoruz. Expo Sport Gaziantep geliyor' dedi.