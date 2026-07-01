Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılacak kurs, mutfak sektöründe kariyer yapmak isteyenlere profesyonel eğitim fırsatı sunacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle, mutfak sektöründe kariyer yapmak ve meslek edinmek isteyen vatandaşlar için 'Aşçı Çırağı Kursu' açılıyor. 7 Temmuz 2026'da başlayacak olan eğitimler, katılımcılara profesyonel endüstriyel mutfak ortamında deneyim kazanma fırsatı sunacak.

AŞÇI ÇIRAKLIĞI KURSU BAŞLIYOR



Denizli Büyükşehir Belediyesi, istihdama ve mesleki eğitime katkı sağlama projelerine bir yenisini daha ekliyor. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa hayata geçirilen proje kapsamında, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesinde 'Aşçı Çıraklığı Kursu' açılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim programı, hem kadın hem de erkek katılımcıların başvurusuna açık olacak.

Kursun temel amacı; mutfak sektöründe kariyer hedefleyen, yeni bir meslek edinmek isteyen ya da profesyonel mutfak becerilerini bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan vatandaşlara destek sağlamak olarak açıklandı.



HAFTADA 4 GÜN UYGULAMALI EĞİTİM



Toplam 190 saat sürecek olan yoğunlaştırılmış mesleki eğitim programı, haftada 4 gün olacak şekilde planlandı.

Kursiyerler, teorik bilgilerin yanı sıra günümüz modern restoran ve otel mutfaklarının standardı olan endüstriyel mutfak ortamında uygulamalı eğitimler alacak. Bu sayede katılımcılar, sektöre adım atmadan önce profesyonel bir mutfağın işleyişini yerinde deneyimleme şansı bulacak.



BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



Aşçı Çıraklığı Kursu'na katılarak mesleki uzmanlık kazanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını dijital ortamda kolayca gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemleri, 4792721 kurs numarası ve Aşçı Çırağı Kursu adıyla e-Devlet kapısı üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı'nın e-Yaygın sistemine giriş yapılarak tamamlanabilecek.