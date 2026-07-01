Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısına katıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Belediyelerin hizmet kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Belediyeler Birliği, 121 belediyeye toplam 122 yeni hizmet aracını teslim etti.

TBB Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen törene, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin yanı sıra çok sayıda belediye başkanı da katıldı.

Yerel yönetimlerin daha güçlü ve etkin hizmet sunabilmesi adına gerçekleştirilen araç teslim programında belediyeler, ihtiyaç duydukları hizmet araçlarına kavuşurken, belediyeler arası dayanışma ve iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Törene katılan TBB Encümen Üyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Şehirlerimizin hizmet gücünü artıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.