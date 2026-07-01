İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği dağıtım töreninde, 'Ekrem Başkanımız, 'Maliyetler üreticilerimizi zorluyorsa biz destek olalım' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB), seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2021 yılında başlattığı küçük ölçekli balıkçılara malzeme desteği devam ediyor. Balıkçıların talepleri göz önünde bulundurularak yapılan destek törenle sahiplerine ulaştırıldı.

Sarıyer'de yapılan törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Bürokratları, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve çok sayıda balıkçı katıldı. Programda ilk sözü Sarıyer'de balıkçılık yapan Nejla Köseoğlu Yazıcı söz aldı. İBB'nin yaptığı yardımların önemine dikkat çeken Yazıcı, Ekrem İmamoğlu'nun en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşması için temennilerde bulundu. Ardından sırasıyla Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan, birer konuşma yaptı.

Sözlerine, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak başlayan Aslan, 'Kabotaj Kanunu, mavi vatanımızda, kendi karasularımızda tam bağımsızlığımızın ilanıdır. Denizlerimizin egemenliğini bu millete teslim eden, denizciliğimizi özgürleştiren tarihi bir dönüm noktasıdır' şeklinde konuşarak sözlerine şu şekilde devam etti;

'Balıkçılarımız gecenin erken saatlerinde denize açılıyor, İstanbulluları balıkla buluşturmak için alın teri döküyor. Bizim için hayatta alın terinden daha değerli bir şey yok. Bu nedenle Ekrem Başkanımızın göreve geldiği 2019 yılından bu yana üreticilerimizi desteklemeyi vatan borcu bildik. Biliyorsunuz, tarihimizin en uzun süreli ve en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Artan maliyetler üreticimizin belini büküyor. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, arıcılarımız, balıkçılarımız üretime devam etmekte zorlanıyor. Oysa bu ekonomik sıkıntıları atlatmanın yolu daha çok üretmekten geçiyor.'

'BU YIL 1.317 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇIMIZ DESTEĞİMİZDEN FAYDALANACAK'

'Bugüne kadar; Toplamda 55 binden fazla çiftçimize 80 milyonu aşkın yazlık ve kışlık sebze fidesi, binlerce ton ve torba tohum, 7.600 tondan fazla gübre, 5.700 topu aşkın malç naylonu ve sulama hortumu ile 1 milyon 211 bin litreden fazla mazot desteği verdik. Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan 9 bini aşkın üreticimize toplamda 11 bin tondan fazla kuzu besi, sığır süt ve arı yemi ulaştırdık. Üretici örgütlerimize ise ortak kullanım için 40 adet makina ve ekipman sağladık. Ayrıca bugüne kadar 2.638 balıkçımıza balıkçı tulumu ve çizme, 6.432 balıkçımıza ise tekne bakım malzemesi desteği sunduk. Bu yıl ise 1.317 küçük ölçekli balıkçımız desteğimizden faydalanacak. Bu kapsamda balıkçılarımıza toplamda 6.050 kilogram Epoksi Macun ile 10.430 litre beyaz yağlı boya, beyaz epoksi boya ve tekne altı koruyucu boya dağıtacağız.'

'Biz gücümüzü bu toprakların kadim dayanışma ruhundan; inancımızı ise bize tam bağımsız bir ülke, özgür denizler ve onurlu bir gelecek bırakan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizden alıyoruz. Atatürk bizlere her şartta üretmeyi, kendi kendimize yetebilmeyi, denizlerimize ve emeğimize sahip çıkmayı öğretti. İşte tam da bu yüzden, karşı karşıya kaldığımız hiçbir zorluk karşısında umudumuzu kesmeyeceğiz. Balıkçılarımız denize ağını atarken nasıl umutla 'Rastgele' diyorsa, biz de Atamızın mirasına sahip çıkarak bu ülkenin güzel yarınlarına olan umudumuzu her gün yeniden büyüteceğiz. Zor zamanlar, zor adamların işidir. Göğüs gerebilmek çok zordur. Ayakta durabilmek çok zordur. Ama siz eğer bu ülkenin aşığıysanız, Cumhuriyetin aşığıysanız bu memleketi, bu yurdu seviyorsanız sizin için hiçbir zorluk yoktur. İnanın aydınlık günlere birlikte kavuşacağız. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyor, ağlarınızın her zaman dolu olmasını diliyorum.'